Фонд «Моя история» рассказал об инвестициях в Херсонес Таврический

Фонд «Моя история» сообщил о сумме, которую вложил в развитие территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Она составила более 300 млн рублей.[cut]

«На момент 2019 года фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» вложил в развитие Херсонеса Таврического более 300 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пошла на благоустройство, техническое оснащение музея и реставрацию объектов культурного наследия», – сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд «Моя история» уже третий год работает на территории музея. Кроме её благоустройства оказывает спонсорскую помощь научным инициативам в проведении конференций.

В 2020 году фонд планирует начать проектирование реставрации Туманного колокола, Уваровской базилики, Владимирского собора и подземного храма, проведения мониторинга береговой линии, развитие подводной археологии.

«Из территории местного значения, из периферийного музея, коим долгие годы оставался Херсонес, он призван стать одним из крупнейших федеральных культурных центров. И, несмотря на нежелание частных лиц видеть Херсонес развивающимся, мы будем продолжать вкладывать в него силы, ресурсы и наш опыт. Кстати, за три года мы так и не получили от наших оппонентов ни одного реального предложения», — сообщил председатель совета Фонда Иван Есин.

С 16 декабря в музее «Херсонес Таврический» действуют новые цены на посещение.

Так, самостоятельный осмотр территории городища будет стоить 150 рублей. Посещение античной или византийской экспозиции – еще по 100 рублей каждая. Единый билет, который предполагает вход на территорию и посещение всех действующих выставок, – 450 рублей.

Для студентов и пенсионеров действует скидка 50%.

Дети в возрасте до 16 лет могут проходить на территорию бесплатно. На бесплатный вход имеют право и жители Севастополя при предъявлении паспорта и получении в кассе специального билета.

Напомним также, что «Херсонес Таврический» получил статус памятника ЮНЕСКО в июне 2013 году.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 790

Источник: Портал Информер