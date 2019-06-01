Фонд Президентских грантов поддержал пять севастопольских проектов

По итогам первого конкурса 2019 года Фонда Президентских грантов поддержаны 1644 проекта, и в их числ вошли 11 проектов от Республики Крым и 5 – от Севастополя. Общая сумма грантов на их реализацию составит 3,35 млрд. рублей.

Проекты от Республики Крым:–>

-“За чистый Крым-2019”;

– “ЛУЧ: Лагерь, учебный центр, Черноморский музей”;

– “АрхеоМОСТ. Воспитание исторической памяти”;

– “Севастопольские рассказы” – комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи путём погружения в “живую историю”;

– Коммуникативный лагерь для детей с особенностями развития “Территория общения”;

– Общеразвивающая программа “Школа морской подготовки ВОСВОД”;

– Фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания “Святой Владимир”;

– Первый открытый фестиваль по теннису на колясках в рамках проекта “Спорт без границ”;

– “Война, далёкая и близкая” (Батарея 29 БИС);

– Региональный молодежный проектный форум «Перспектива»;

– XII Межрегиональный телевизионный конкурс знатоков православной культуры “Зерно истины”.

Проекты от города Севастополь:–>

– “Актуальность патриотизма в парадигме воспитания. Стратегическая сессия и Он-лайн школа”;

– “Пусть для всех будет солнце”;

– Возрождение традиционной формы культурного молодежного досуга «Вечерки» как благостной альтернативы современным дискотекам в г. Севастополе;

– “Дети Севастополя – пусть их будет много!”;

– Социальное предпринимательство и трудозанятость молодых людей с ментальными нарушениями.

Приём заявок на второй конкурс стартует 10 июня и по его итогам будет распределено до 4,5 млрд. рублей.