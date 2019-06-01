Фонд Президентских грантов поддержал пять севастопольских проектов

По итогам первого конкурса 2019 года Фонда Президентских грантов поддержаны 1644 проекта, и в их числ вошли 11 проектов от Республики Крым и 5 – от Севастополя. Общая сумма грантов на их реализацию составит 3,35 млрд. рублей.
Проекты от Республики Крым:–>
-“За чистый Крым-2019”;
– “ЛУЧ: Лагерь, учебный центр, Черноморский музей”;
– “АрхеоМОСТ. Воспитание исторической памяти”;
– “Севастопольские рассказы” – комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи путём погружения в “живую историю”;
– Коммуникативный лагерь для детей с особенностями развития “Территория общения”;
– Общеразвивающая программа “Школа морской подготовки ВОСВОД”;
– Фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания “Святой Владимир”;
– Первый открытый фестиваль по теннису на колясках в рамках проекта “Спорт без границ”;
– “Война, далёкая и близкая” (Батарея 29 БИС);
– Региональный молодежный проектный форум «Перспектива»;
– XII Межрегиональный телевизионный конкурс знатоков православной культуры “Зерно истины”.
Проекты от города Севастополь:–>
– “Актуальность патриотизма в парадигме воспитания. Стратегическая сессия и Он-лайн школа”;
– “Пусть для всех будет солнце”;
– Возрождение традиционной формы культурного молодежного досуга «Вечерки» как благостной альтернативы современным дискотекам в г. Севастополе;
– “Дети Севастополя – пусть их будет много!”;
– Социальное предпринимательство и трудозанятость молодых людей с ментальными нарушениями.
Приём заявок на второй конкурс стартует 10 июня и по его итогам будет распределено до 4,5 млрд. рублей.
Источник: Портал Информер