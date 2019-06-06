Фонд развития малых предприятий откроет свое представительство в СевГУ

Федеральное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» откроет представительство на базе Севастопольского государственного университета.

Соответствующее соглашение подписано между фондом и правительством Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СевГУ.

«Теперь у севастопольских студентов и молодых ученых, которые хотят внедрять результаты научно-исследовательской деятельности, появится возможность не ездить далеко. На базе СевГУ будут проходить консультации и обучение с учётом специфики университета и привязкой к задачам и темам научно-исследовательских работ, которые вуз выполняет на региональном уровне», – сказал представитель фонда по Республике Крым Георгий Илаев.

В этом году фонд поддержал три проекта Севастопольского университета на проведение научно-исследовательских работ грантами по 500 тысяч рублей каждый.

Финансовая поддержка оказывается молодым ученым и малым предприятиям, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.