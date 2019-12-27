Форбс назвал самых успешных российских миллиардеров

Глава «Новатэк» Леонид Михельсон является самым успешным российским миллиардером 2010-х годов по версии журнала Forbes. Как подсчитал журнал, С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 миллиарда долларов и теперь оценивается в 27 миллиардов.
На второе место рейтинга Forbes поместил владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадия Тимченко — за десятилетие он заработал 20,8 миллиарда долларов.Геннадий Тимченко
Третьим самым успешным миллиардером России журнал назвал одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина — его состояние выросло на 13,5 миллиарда долларов за 10 лет.Владимир Потанин
В топ-5 также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (он заработал 13,2 миллиарда долларов) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (он заработал 10,3 миллиарда долларов).Вагит Алекперов Алексей Мордашов
Напомним, что ранее Forbes представил рейтинг самых разбогатевших за последний год российских миллиардеров. Первую строчку списка занял Владимир Потанин — за год его состояние увеличилось более чем на треть.
Пятница, 27 декабря 2019 г. 86
Источник: Портал Информер