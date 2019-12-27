Форбс назвал самых успешных российских миллиардеров

27 декабря 2019     12
Форбс назвал самых успешных российских миллиардеров

Глава «Новатэк» Леонид Михельсон является самым успешным российским миллиардером 2010-х годов по версии журнала Forbes. Как подсчитал журнал, С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 миллиарда долларов и теперь оценивается в 27 миллиардов.

На второе место рейтинга Forbes поместил владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадия Тимченко — за десятилетие он заработал 20,8 миллиарда долларов.

Геннадий Тимченко

Третьим самым успешным миллиардером России журнал назвал одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина — его состояние выросло на 13,5 миллиарда долларов за 10 лет.

Владимир Потанин

В топ-5 также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (он заработал 13,2 миллиарда долларов) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (он заработал 10,3 миллиарда долларов).

Вагит Алекперов Алексей Мордашов

Напомним, что ранее Forbes представил рейтинг самых разбогатевших за последний год российских миллиардеров. Первую строчку списка занял Владимир Потанин — за год его состояние увеличилось более чем на треть.



Пятница, 27 декабря 2019 г. 86

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Ученый раскритиковал оптимистичный прогноз Росстата по демографической ситуации в стране
Ученый раскритиковал оптимистичный прогноз Росстата по демографической ситуации в стране

Численность населения России будет снижаться из-за падения рождаемости, и оптимистичный прогноз Росстата на 2036 год вряд ли реализуем. Об этом …


Форбс назвал самых успешных российских миллиардеров
Форбс назвал самых успешных российских миллиардеров

Глава «Новатэк» Леонид Михельсон является самым успешным российским миллиардером 2010-х годов по версии журнала Forbes. Как подсчитал журнал, С 2010 года по …


В Кремле прокомментировали украшение Москвы за 1,5 миллиарда рублей
В Кремле прокомментировали украшение Москвы за 1,5 миллиарда рублей

В Кремле считают, что расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 миллиарда рублей соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента России …


РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении России
РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении России

12:18 Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с решением исполкома о лишении организации …


Летний ливень в Севастополе назван самым крупным происшествием в уходящем году
Летний ливень в Севастополе назван самым крупным происшествием в уходящем году

Подразделения главного управления МЧС России по Севастополю в течение 2019 года более трех тысяч раз реагировали на различные происшествия, в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты