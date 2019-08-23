ФоРГО: Крым вошел в число пяти регионов с предсказуемыми результатами выборов

В Москве на круглом столе, состоявшемся в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), эксперты оценивали ход избирательных кампаний в регионах и прогнозировали результаты выборов. 8 сентября парламентские выборы состоятся в 13-ти регионах – в Москве, Севастополе, республиках Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Татарстан и Тыва, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской и Тульской областях.

В Крыму и Севастополе будут избиратели будут голосовать за депутатов второго созыва Государственного Совета РК и Законодательного собрания Севастополя.

Крым в экспертных прогнозах вошел в число пяти регионов с предсказуемыми результатами выборов, где «Единой России» удастся сохранить большинство мест в парламенте. В базовом докладе ФоРГО говорится, что «ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области».

Основной причиной таких прогнозов политологи называют достаточно слабые отделения КПРФ, ЛДПР и Справедливой России в перечисленных регионах.

Сравнивая ход избирательных кампаний в Крыму и Севастополе, московские эксперты отмечают, что Севастополь до недавнего времени раздирал конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-председателем Законодательного Собрания Алексеем Чалым. В этой ситуации не имело особого значения партийная принадлежность кандидатов и будущий межпартийный расклад в Законодательном собрании.

Все свелось к противостоянию «губернаторских» и «чаловских». Дмитрий Овсянников практически открыто враждовал с руководством ЕР и сотрудничал с КПРФ и ЛДПР. Алексей Чалый, чьи представители были включены в список «единороссов», собирался добирать необходимое ему большинство через «Зеленых» и «Родину» (их списки не были зарегистрированы).

Но Кремль обнулил этот конфликт, отправив в июле Дмитрия Овсянникова в отставку. «В обновленной реальности, если угодно, – отмечается в докладе ФоРГО, – Севастополь возвращается к нормальности. И большинство теперь точно получит ЕР».

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Иван Родион

Источник: Крымские новости