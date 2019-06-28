Форум «Армия-2019» в Севастополе: мощь России

На площади Нахимова начал свою работу Международного военно-технического форума «Армия-2019», который будет проходить на различных площадках города с 28 по 30 июня.

«Форум «Армия-2019» проводится в пятый юбилейный раз. Он является демонстрационной площадкой новейших достижений в военно-технической сфере. Многие молодые люди стоят сейчас на пороге выбора дальнейшего жизненного пути. Мы предлагаем вам сделать ответственный, но очень достойный шаг – связать свою судьбу с защитой Родины», – обратился к гостям и участникам форума командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов.

От имени губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова собравшихся приветствовал и.о. вице-губернатора Владимир Татарчук.

«Посетив мероприятия форума, вы получите уникальную возможность не на картинке или экране, а воочию увидеть мощь российской армии и флота, почувствовать слаженность экипажей, оценить выучку и боевой дух парней, которые профессионально управляют боевой техникой. Военная служба – не парад и не прогулка по Приморскому бульвару в красивой форме. Не было, нет и не будет в нашей стране ничего выше и почетнее, чем защита Отечества, и славный путь служения ему выбирают те, для кого Родина, Россия – превыше всего», – подчеркнул Владимир Татарчук.

Для посещения всеми желающими на причале Севастопольского морского вокзала будут выставлены корабли Черноморского флота.

На площадках форума для жителей и гостей города будет представлено порядка 50 единиц современного вооружения и военной техники, среди которых корабли Черноморского флота, армейская авиация Ка-52, Ка-31р, Ми-8н, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», современные комплексы службы РЭБ, в том числе комплекс «Красуха–С4», многофункциональный комплекс «Инфауна», комплекс радио-, радиотехнического контроля «Свет-КУ» и новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02».

Непосредственно в акватории Севастопольской бухты экипажами кораблей флота будет представлено девять эпизодов динамического показа, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, демонстрация боевых возможностей и вооружения фрегата проекта 11356, фонтаны на воде в исполнении рейдовых буксиров и другие эпизоды.

На кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в ходе динамического показа своё мастерство в преодолении различных препятствий и вождении по пересечённой местности продемонстрируют экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А. Личный состав морской пехоты и подразделений разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника с демонстрацией приёмов рукопашного боя.

Также демонстрационные полёты исполнят вертолёты Ка-52, Ми-8н и самолёты Су-30см, Су-24 и другие.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут широко использованы холостые боеприпасы и средства имитации.