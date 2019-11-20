Форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь» соберет огромное количество участников

21-22 ноября 2019 года в Севастополе пройдет бесплатный предпринимательский форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь», организованный Министерством экономического развития РФ и университетом «Синергия» в рамках федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства».

Мероприятие состоится в Доме офицеров флота и соберет около тысячи участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, успешные предприниматели и бизнес-сообщество Севастополя.

Аналогичные форумы проходят по всей стране. Севастополь станет по счёту уже 17-м городом, принимающим мероприятие на своей территории.

Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде и Кызыле и собрали более 25 тысяч человек.

У Севастополя огромный потенциал для развития малого и среднего предпринимательства: свободная экономическая зона, уникальные логистические инфраструктурные возможности. Здесь открываются большие перспективы для предпринимателей, а меры государственной поддержки должны дать к этому соответствующий импульс.

Развитие бизнеса региона – важный фактор социально-экономического благополучия. В Севастополе зарегистрировано около 24 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывается финансовая поддержка для представителей МСП.

Очень важно, чтобы предприниматели получали новые знания, мотивацию и инструменты для развития бизнеса. Участникам представят самую полезную и необходимую информацию. Инструменты, полученные на форуме, будут полезны малому и среднему бизнесу Севастополя. Тем, кто хотят начать свое дело, предоставят возможность принять решение – выбрать нишу и открыть свой бизнес.

В числе спикеров форума, подтвердивших свое участие: многократная чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, специалист по продвижению личного бренда, телеведущая Ана Мавричева, создатель проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный, специалист по продвижению в социальных сетях Инди Гогохия, директор по развитию группы компаний Black Star Александр Гагиев, бизнес-тренер Дмитрий Ащепков, директор коммуникационной группы Strong Дмитрий Сендеров, основатель школы YouDance Виталий Крюков, директор по франчайзингу квестов «выХод» и «Киндерквест» Сергей Брыков, директор по продажам КС телемедицинских услуг «Доктис», резидент Сколково Екатерина Орлова, основатель PR-агентства FREE STYLE Дарья Алиева. От нашего региона будут выступать Павел Харламов «Кейтеринг Фрэш», Рустем Акиниязов «ЭРБА» (ресторация и виноделие), Анна Абрамова «Центр путешествий и образования «Гранд Мир»», Анастасия Михайлова «Уникальные подарки из Крыма».

Ключевой темой форума «Мой бизнес–Деловой Севастополь» станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в регионе.

Кроме того, на форуме в режиме нон-стоп выступит целый ряд федеральных и региональных экспертов, успешных бизнесменов, которые поделятся своим опытом.







Среда, 20 ноября 2019 г. 228

Источник: Портал Информер