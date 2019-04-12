В Ялте пройдёт Всероссийский Форум Национального Совета Айкидо России – «Российское айкидо – одна команда»

В период с 26 по 29 апреля 2019 года в Ялте (пгт. Ливадия), на территории отеля «СПА-Ливадийский» пройдет Всероссийский Форум Национального Совета Айкидо России – «Российское айкидо – одна команда».

В Форуме примут участие руководители региональных спортивных федераций из 37 субъектов Российской Федерации.

В ходе совещания будут рассмотрены актуальные проблемы деятельности региональных федераций и вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

В рамках программы Форума, 27 апреля будут проведены открытые тренировки по айкидо «Сборная России & Дети Крыма» и Детский Фестиваль демонстрационных программ по айкидо «Знай Наших». Юные айкидоки продемонстрируют свои навыки на фоне живописных видов Черного моря. В Фестивале примут участие детские команды айкидо из различных регионов нашей страны, представители иных боевых искусств, а также вокальные и танцевальные коллективы.

Для детей, их тренеров и родителей организаторами предусмотрена Командная водно-спортивная эстафета, которая пройдёт в закрытом 50-метровом бассейне.

Впервые Форум Национального Совета Айкидо России прошел в Ялте в апреле 2016 года. Ежегодно участниками Форума становятся более 200 детей из городов Республики Крым, г. Севастополя и других субъектов Российской Федерации.

Форум пройдет по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, д.95 – отель «СПА-Ливадийский».

Телефон для связи: 8 (499) 558-17-07; 8 (905) 570-17-90 Лапикова Полина.