Фоторепортаж «ИНФОРМЕРа»: День России в Севастополе

12 июня 2019     22
Фоторепортаж «ИНФОРМЕРа»: День России в Севастополе

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как “День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации”. 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.

12 июня 1998 года Борис Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в “День России”.

Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

В День России в Кремле Президент России вручил Государственные премии Российской Федерации. В Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершатся праздничным салютом.

В 16.00 от площади Суворова до площади Нахимова пройдет марш-парад военных оркестров – участников III Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России “Всегда на страже”.

В 16.45 на площади Нахимова состоится гала-концерт участников этого мероприятия. Художественным руководителем является народный артист РФ Игорь Бутман. В фестивале, который стартовал 10 июня, принимают участие лучшие коллективы Росгвардии со всей страны — всего более 300 музыкантов. 

Корреспондент “ИНФОРМЕРа” прошелся по улицам Севастополя и выяснил, как отмечают этот праздник жители нашего города. Вот его фоторепортаж:

Источник: Портал Информер

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