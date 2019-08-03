Фоторепортаж «ИНФОРМЕРа»: первый Кубок командующего Черноморским флотом по регби

1-2 августа на стадионе «Севастополь» состоялся первый Кубок командующего Черноморским флотом по регби.

Победителями турнира, среди команд всех флотов, стала команда ЧВВМУ им. П.С.Нахимова.

Участников чемпионата приветствовали руководитель федеральной, антимонопольной службы России Игорь Артемьев и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы сегодня имели большое удовольствие не только обсуждать регби, но и вопросы жизни Севастополя вместе с новым руководителем города. Мы приняли много решений по линии Федеральной антимонопольной службы, но сегодня, конечно, говорим о регби.

Думаю, что в ближайшем будущем у вас появится и клуб премьер лиги, который будет достойно представлять в Чемпионате России ваш замечательный город, и будут игроки сборной России. Я вам это обещаю. Это произойдет во многом благодаря тому, что есть высокий интерес к этому виду спорта в Севастополе, а также благодаря поддержке администрации, и Черноморского флота. За это большое спасибо!»,– сказа Игорь Артемьев.

На церемонии открытия финальных матчей за места на пьедестале почета первого Кубка командующего Черноморским флотом по Регби – 7 с приветственным словам к участникам и болельщикам обратился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня положено начало новой хорошей традиции. У нас есть все шансы, чтобы этот вид спорта стал для Севастополя правильным видом спорта, развивающимся, который будет привлекать в совою орбиту огромное количество людей с всей страны. Мы для этого сделаем все возможное. В ближайшее время должны приступить к началу строительных работ на спортивном комплексе им. 200-летия Севастополя, сейчас консультируемся с коллегами из федерации регби, чтобы сделать этот стадион максимально качественным, чтобы там мы могли на высоком уровне принимать команды со всей страны и с мира, в том числе», – сказал Михаил Развожаев.

В этот вечер на городском стадионе Севастополя в бескомпромиссной борьбе на поле схлестнулись доблесть и талант, свойственные российским воинам. Представители всех флотов России, приехавшие на турнир в Севастополь, показали высококлассную игру по олимпийской версии РЕГБИ-7.

«Эти соревнования войдут во все энциклопедии регби российского спорта, потому что сегодня мы начинаем новый турнир. Ребята! Благородство, справедливость, уважение – это не только символы игры регби, это символ вооруженных сил всегда и во все времена. И вы достойно продолжаете эти традиции. Постарайтесь обойтись без травм, постарайтесь не только на поле но и в жизни быть счастливы. Удачи вам!», – напутствовал игроков Игорь Артемьев.

Спортивный турнир такого уровня в главной базе Черноморского флота проводится впервые.

В играх, которые прошли 1 и 2 августа, приняли участие команды Черноморского, Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов, сборная военнослужащих Рязанского высшего военного училища ВДВ, и сборная команда Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова.

В день финальных матчей для зрителей была организована концертная программа и работа зоны активностей. Спортсмены также провели турнир по бесконтактному регби для детей.

На период соревнований на стадионе была развёрнута выставка образцов вооружения и военной техники Черноморского флота.





Суббота, 3 августа 2019 г. 2311

Источник: Портал Информер