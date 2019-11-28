ФОТОФАКТ: головы убитых животных разбросаны по крымскому городу

28 ноября 2019     12
ФОТОФАКТ: головы убитых животных разбросаны по крымскому городу

Надеемся, что крымские власти моментально отреагируют на данное сообщение и разберутся в том, кто пугает жителей Бахчисарая отрезанными головами животных.

Стоит отметить, что на днях глава Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение «О работе с информацией, поступившей от граждан через социальные сети к главе Республики Крым».

 

Аппарат Совета министров Крыма и ответственные должностные лица должны будут обработать поступившую от крымчан информацию. Они установят срок рассмотрения вопроса, а также, в случае необходимости, свяжутся с заявителем для уточнения информации и персонально ответят за «формальное отношение к рассмотрению информации от граждан» и «непредставление необходимой информации в установленные сроки».

На каждого будет заведена контрольная карточка, в которой будут содержаться данные о заявителе, суть вопроса и срок исполнения —  от одного до трех рабочих дней. Другой срок может быть установлен по резолюции главы Крыма.

Информация, поступившая к главе, проверяется, а после ответственный исполнитель в обязательном порядке связывается с заявителем и «принимает исчерпывающие меры по решению затронутых в информации от граждан вопросов по существу».

Согласно распоряжению, уполномоченные лица должны ежедневно мониторить информацию от граждан и результаты рассмотрения, о которых сообщают главе Крыма. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения сведений от граждан проводится каждую неделю. Если ответственный исполнитель не смог решить поступивший вопрос или информация о решении была направлена с нарушением срока, то об этом извещается глава Крыма.

Источник: Портал Информер

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