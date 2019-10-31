Фрегат «Херсонес» кинул якорь в Севастополе

31 октября в Севастополе пришвартовался к причалу учебный парусник «Херсонес».

По сути, он прибыл домой, так как, несмотря на смену приписки к Сочи, легендарный фрегат был и остаётся гордостью Севастополя.

Для жителей и гостей города прибытие судна стало настоящим событием, его славный исторический путь, судьба тесно связаны с жизнью севастопольцев.

3 апреля 2018 года был дан старт учебной практики на борту фрегата «Херсонес».

На причале города-героя Севастополь состоялось торжественное построение первой смены курсантов отраслевых учебных вузов навигации 2018 года.

Во время практики студенты получают плавательный ценз, необходимый для дальнейшей работы по специальности, изучают основные конструктивные элементы судна, международные и национальные документы по безопасности мореплавания и многое другое.

Севастопольцы приветствуют команду и капитана фрегата «Херсонес» в родном порту.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 961

Источник: Портал Информер