Фрегат «Херсонес» кинул якорь в Севастополе

31 октября 2019     22
Фрегат «Херсонес» кинул якорь в Севастополе

 31 октября в Севастополе пришвартовался к причалу учебный парусник «Херсонес». 

По сути, он прибыл домой, так как, несмотря на смену приписки к Сочи, легендарный фрегат был и остаётся гордостью Севастополя.

Для жителей и гостей города прибытие судна стало настоящим событием, его славный исторический путь, судьба тесно связаны с жизнью севастопольцев.

3 апреля 2018 года был дан старт учебной практики на борту фрегата «Херсонес».

На причале города-героя Севастополь состоялось торжественное построение первой смены курсантов отраслевых учебных вузов навигации 2018 года.

Во время практики студенты получают плавательный ценз, необходимый для дальнейшей работы по специальности, изучают основные конструктивные элементы судна, международные и национальные документы по безопасности мореплавания и многое другое.

Севастопольцы приветствуют команду и капитана фрегата «Херсонес» в родном порту.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->



Четверг, 31 октября 2019 г. 961

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названа неожиданная польза холестерина
Названа неожиданная польза холестерина

Международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и Университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за …


Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными
Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными

Интересный эксперимент начался в Калининградской области. С этого года 320 жителей региона каждый месяц получают просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными. Каждую неделю …


Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии
Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии

Спасти жильцов, пострадавших вследствие взрыва бытового газа в многоквартирном доме, оказать им первую медицинскую помощь, провести эвакуацию людей из уцелевших …


До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада
До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада

До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют все 83 детских сада. Об этом заявили в департаменте образования и науки. В …


Представителей ПАО «Севастопольгаз» оштрафовали за игнорирование граждан
Представителей ПАО «Севастопольгаз» оштрафовали за игнорирование граждан

Должностные лица ПАО «Севастопольгаз» оштрафованы на 15 тысяч рублей за нарушение сроков ответа на обращения граждан, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты