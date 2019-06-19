ФСБ задержала в Крыму украинца, который был объявлен в международный розыск

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который с 2010 года был объявлен Интерполом в международный розыск.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым уточнили, что его задержали в пункте пропуска «Джанкой» при попытке пересечь границу.

Задержанный уроженец Закарпатской области направлялся на отдых в Ялту.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в результате государственного контроля, проводимого в отношении лиц, следующих через российско-украинскую границу на въезд в Российскую Федерацию, выявлен гражданин Украины 1979 года рождения, который с 2010 года объявлен в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза», — говорится в сообщении ведомства.

По информации российских пограничников, задержанный также разыскивается за вымогательство денежных средств на территории Чехии.

«После составления соответствующих документов мужчина установленным порядком передан в руки крымских правоохранителей», — сообщили в Погрануправлении.

В настоящий момент в отношении задержанного проводится проверка, после окончания которой будет принято решение о выдаче иностранного гражданина стране, которая инициировала розыск.