ФСБ задержала севастопольского экстремиста (ВИДЕО)

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность севастопольской ячейки международной религиозной организации, признанной Верховным Судом Российской Федерации экстремисткой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы». Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов.

Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации»).

4 июня текущего года в Севастополе оперативниками УФСБ с привлечением сотрудников полиции и Росгвардии по адресам проживания подозреваемого и членов запрещенной религиозной секты, местам их собраний проведены обыски.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры «Свидетелей Иеговы», лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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