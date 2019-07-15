ФСБ ликвидировала ячейку террористов ИГИЛ (ВИДЕО)

В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали законспирированную ячейку сторонников международной террористической организации ИГИЛ, в состав которой входили три гражданина РФ.
Террористы готовили нападения на сотрудников полиции и теракты на объектах массового пребывания граждан.
На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» ячейки ИГИЛ.
Главарь группы при попытке сотрудников правоохранительных органов остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата.
От ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.
В рамках дальнейших неотложных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в г. Ростов-на-Дону еще два члена террористической группы.
В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.
Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 («Приготовление к террористическому акту»), ст.317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч.1 ст.222 («Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст.222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК России.
Источник: Портал Информер
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