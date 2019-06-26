ФСБ предотвратила теракт в Саратове

26 июня 2019     22
ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Саратов предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» в местах массового пребывания граждан.

Дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия обнаружено и изъято: огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. 

Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Источник: Портал Информер

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