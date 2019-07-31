ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан.

На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку 2 гражданина Российской Федерации, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.





Среда, 31 июля 2019 г. 63

Источник: Портал Информер