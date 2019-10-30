ФСБ пресекла канал контрабандной поставки в Крым наркотических средств

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечен канал контрабандной поставки наркотических средств на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что севастополец регулярно покупал на Украине запрещенный к свободному обороту медицинский препарат из группы опиатов «субутекс», содержащий в своем составе соль наркотического вещества «бупренорфин», с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам на территории Севастополя.

Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через международный пункт пропуска «Армянск» он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезенные из Украины аналогичные таблетки.

Позже сотрудниками УФСБ на международном пункте пропуска «Джанкой» был задержан еще один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию «субутекс» для последующей реализации.

В общей сложности, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли около 500 доз наркотического средства бупренорфин.

В отношении обоих задержанных следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.







Среда, 30 октября 2019 г. 140

Источник: Портал Информер