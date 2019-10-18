ФСБ проводит обыски в московском райотделе полиции

18 октября 2019     28
ФСБ проводит обыски в московском райотделе полиции

ФСБ проводят обыски в управлении внутренних дел по Западному административному округу столицы (УВД по ЗАО) после задержания руководства отдела полиции (ОВД) «Дорогомилово». Об этом 18 октября сообщил телеграмм-канал Baza.

По предварительным данным, в обысках в здании УВД по ЗАО участвуют и сотрудники управления собственной безопасности МВД России. Один из руководителей УВД — начальник оперативно-розыскной части по фамилии Рыбаков — задержан.

Предположительно, он связан с мошенничеством с квартирами и получением первого транша взятки в 12 миллионов рублей в размере 3,5 миллиона рублей, из-за которых вчера были задержаны руководители ОВД «Дорогомилово».

ОВД «Дорогомилово» считается одним из самых престижных отделов полиции Москвы.

В зону ответственности сотрудников ОВД входит Кутузовский проспект Москвы. Обстоятельства и подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что по факту задержания полицейских московский главк полиции начал служебную проверку.

Если вина подозреваемых будет доказана, они будут уволены из МВД, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

 



Пятница, 18 октября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер

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