ФСБ проводит следственные действия у сторонников террористов в Крыму

10 июня 2019     12
ФСБ проводит следственные действия у сторонников террористов в Крыму

В нескольких городах Крыма ФСБ проводит следственные действия в местах проживания сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом 10 июня сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополе.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 10 июня 2019 по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», – сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, что за 2019 год в Крыму была пресечена деятельность трёх террористических ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Об этом ранее на совещании по вопросам безопасности в Крыму сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его данным, было возбуждено 62 уголовных дела. В том числе в отношении шести сторонников украинского националистического движения «Правый сектор» (организация запрещена на территории России), 20 лиц осуждены. 

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Источник: Портал Информер

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