ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)

В связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со «снятыми плафонами, розетками и унитазами», Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния – то это проблема самой украинской стороны.

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Четверг, 21 ноября 2019 г. 187

Источник: Портал Информер