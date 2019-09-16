Футбольный матч в Махачкале закончился массовой дракой

16 сентября 2019     18
Футбольный матч в Махачкале закончился массовой дракой

В Махачкале произошла массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.

Инцидент произошел днем 15 сентября на махачкалинском стадионе «Труд». Здесь в рамках футбольного первенства Южного федерального округа среди юношей встречались команды «УОР-Дагестан» и «Юность». В какой-то момент между спортсменами вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку.

«В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка была пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек — предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован», — указывают в полиции.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия и степень вины доставленных в отдел полиции футболистов.


Понедельник, 16 сентября 2019 г. 99

Источник: Портал Информер

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