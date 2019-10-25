ФЦП вам в карму! В севастопольской школе ДВА года делают ремонт туалета! (РЕАЛ ВИДЕО)

У человека есть естественные надобности, о которых не принято говорить в широких кругах. Но никуда не денешься.

Рано или поздно выпитые напитки и съеденные лакомства потребуют выхода.

Хорошо, если желание посетить туалет возникает в непосредственной близости от домашнего отхожего места. А если необходимость справить естественные потребности застала далеко от дома? В этом случае приходится пользоваться услугами общественных туалетов. А куда бежать, если нет приличной уборной там, где больше всего проводишь время? Например, на работе, в детском саду или образовательном учреждении?

Так, преподаватели и учащиеся севастопольской школы №19 на Истомина, 37 лишены элементарного — места, где можно справить нужду. По словам сотрудников учебного заведения города, ремонт в туалете делается более двух лет. Они объясняют, что не могут завершить работы, так как нет денежных средств.

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«ИНФОРМЕРу» удалось дозвониться до департамента образования Севастополя и сообщить о том, что коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением английского языка имени Героя Советского Союза Петра Павловича Павлова» два года не может завершить работы в туалете.

Сотрудник ответственной за учебные заведения в Севастополе государственной структуры отметил, что знаком с данной проблемой в школе. Также он заверил, что вопрос департамент образования постарается урегулировать в ближайшее время.

Ещё классик писал: «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

И пока взрослые решают взрослые бюрократические проблемы и пытаются достучаться до власть имущих, учащимся школы № 19 лишь остается надеяться на то, что их услышат… Может, если чиновники не могут посодействовать в ремонте туалета в школе города, местные предприниматели помогут сделать уборную?

В конце концов, не терпеть же ещё два года…







Пятница, 25 октября 2019 г. 9238

Источник: Портал Информер