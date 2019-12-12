Хватает ли россиянам на еду

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год.

Около 16,1% российских семей, участвовавших в опросе, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

Большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.

Доля семей, которым достаточно той еды, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018-м уже 51,7%.

Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (в 2013 году таких было больше, 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных (7,7%), многодетных семьях (7,5%), а также в состоящих только из пенсионеров (7,1%).

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проходит раз в пять лет). Оно охватывает 45 тыс. домохозяйств и порядка 96,4 тыс. респондентов.

В рамках наблюдения о рационе питания населения домохозяйства попросили оценить возможность «свести концы с концами» при покупке самого необходимого.

Согласно результатам исследования, большинство российских семей (72,4%) сообщили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода.

11,1% признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 1355

Источник: Портал Информер