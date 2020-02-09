Хирург в Севастополе: «С изменением Конституции закончится эра сидящих на заборе. Теперь либо направо, либо налево»

Об этом, в Севастополе, 7 февраля на заседании инициативной группы для мобилизации горожан в процесс изменения Конституции, заявил руководитель мотоциклетного клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов «Хирург».

«Ясно, что есть запрос общества на изменение Конституции. Напомню, что при Советском Союзе трижды меняли Конституцию – таково было веление времени. И сейчас наступил такой момент. С изменением Конституции закончится эра сидящих на заборе. Теперь либо направо, либо налево. Либо ты с Россией, либо ты на той стороне. Двойное гражданство заканчивается. Заканчивается служба двум господам», – сказал Хирург

«Хирург» также считает, что в новой Конституции «должна прозвучать идеология, идея российского государства»:

«Без большой идеи мы не построим государства. Было бы очень здорово, если от Севастополя консолидированно прозвучит эта идея. Будет замечательно, если Севастополь даст толчок всей России»

В зале «Адмирал» гостиницы «Севастополь» собрались 134 полномочных представителя различных общественных городских организаций.

В президиуме место заняли общественники Александр Синявский, Олег Гасанов, Александр «Хирург» Залдостанов, руководитель городского отделения партии «Патриоты России» Иван Ермаков.

Участники собрания высказали ряд предложений относительно изменения в Конституцию, основными из которых стали конституционно закрепленное превалирование суверенитета РФ над международными законами, определение четкой цели, национальной идеи России и др.

По результатам дискуссии собрание, в частности, решило:

– поддержать инициативу президента РФ о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ,

– создать в Севастополе инициативную группу для осуществления общественного наблюдения при проведении всенародного обсуждения внесения изменений в Конституцию РФ,

– считать основной целью инициативной группы проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о содержании предлагаемых поправок в Конституцию,

– мобилизовать севастопольцев на их участие в процессе всенародного обсуждения и подготовки предложений по внесению изменений в Конституцию РФ,

– принять участие в процессе всенародного голосования в качестве общественных наблюдателей,

– обратиться ко всем общественным организациям и движениям Севастополя с предложением поддержать инициативу президента РФ о внесении изменений в Конституцию РФ,

– в срок до 27 февраля направить в инициативную группу данные на предлагаемых кандидатов для включения их в список общественных наблюдателей,

– обратиться в Севастопольскую городскую избирательную комиссию с предложением заключить соглашение о взаимодействии и включении кандидатов от инициативной группы в число общественных наблюдателей,

– решение о создании инициативной группы направить в Общественную палату РФ и Общественную палату Севастополя,

– направить резолюцию членов инициативной группы в администрацию президента РФ, врио губернатора Севастополя, в заксобрание Севастополя и Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

На собрании инициативной группы было оглашено начало избрания координационного совета, в состав которого войдут все представители от 134 участников собрания

Источник: Портал Информер