Хирург и «Ночные волки» сажают в России «Русский лес»

По данным «Авиалесоохраны», в 2019 году в России во время лесных пожаров было пройдено огнем более 10 млн га.

Особенно пострадали Сибирь и Дальний Восток, наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территории Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также в Якутии. Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил 14,4 млрд рублей. Но лес – это не только экономика. Лес для россиянина – это не только и не столько древесина, это значительно больше…

Во все лютые времена лес укрывал, спасал и кормил русского человека. Он был источником силы и способом выживания. В его рощах соединялись русский и татарин, башкир и украинец, белорус и чуваш, чеченец и якут – все наши народы, потому что лес – это Родина, всемогущая и родная для нас стихия, с которой мы чувствуем себя не просто в физическом, но и в духовном родстве.

В Русском лесу есть гармония, в которой живут сосны и дубы, маленькие кусты, грибы, травы, цветы, мхи. Всё это питает друг друга, цветёт и плодоносит. Во всём этом сверкают солнечные лучи, дожди и небеса – живёт Русская сказка и Русская мечта. Империя Русского леса, как и весь наш имперский народ, соединяется в этом лесу, принося хвалу удивительному русскому мирозданию…

В октябре 1948-го, когда ещё не осела земля на могилах тридцати миллионов погибших героев, когда ещё дымились угли сожжённых деревень и селений, Сталин дал приказ сажать сады. И среди этих цветущих садов мы восстановили из пепла наши разорённые города, и нам казалось, что их цветение будет бесконечным.

Но ненавидящие нас враги убили советскую страну, и вот теперь, уже на новом пепелище, на котором уже взошёл робкий росток государства Российского, нам предстоит повторить то, что уже когда-то сделали наши отцы и деды.

Пусть через Русский лес, через Русскую Мечту, о которой говорит Проханов, наступает долгожданное исцеление. Так же, как приходит оно из Русского Крыма и многострадального героического Донбасса.

Три ратных поля связывают всю историю Руси. Три реальных исторических пространства войны, изменивших народное сознание, повернувших ход российской и мировой истории… На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него — Русские. Там родилось Московское государство. На Бородинском поле зародилась Победа Императорской России над врагом Отечества, а символ этой победы – храм Христа Спасителя, построенный в память о Героях 1812-го и взорванный после революции… Прохоровское поле пропитано кровью советских солдат…

В этом и состоит генетическая связь наших великих побед от Куликова поля и Ледового побоища до Сталинграда и Курской дуги: один дух водительствовал русскими воинами XIV и XX столетий: это тот дух, который созидал и хранил Святую Русь, в сердце которой гудит Русский Реактор. Потому со всей очевидностью можно утверждать, что победа в Великой Отечественной войне родилась на Куликовом поле, плоть от плоти и кровь от крови ее.

Русским лесом мы связываем всю историю Руси со всеми ее победами и достижениями. Русский Лес – это не Грета Тумберг и не Гринпис.

Русский лес – это лес Победы!

И пусть «молодые люди, где бы они ни жили: в Москве, на Кавказе, в Псковских землях, в Новгороде, на Балтике…, – начнут высаживать саженцы кедра, сосны, ели. Пусть они взлелеют эти драгоценные саженцы, принесут их со всех концов нашей Родины на сибирские гари и там вживят их в землю, покрытую пеплом. Пусть каждый молодой человек или группа друзей, молодёжный отряд получат на этой обугленной земле свой небольшой участок и посадят там свою священную рощу. Пусть нарекут её именем любимых родителей, милых сердцу героев, наполнят эти священные рощи своим обожанием, благоговением перед жизнью, благодарностью к природе, к родной земле, к русскому лесу».

И пусть в этом, созданном нашими стараниями Русском лесу, появится роща Бессмертного полка, как и 8 отдельного мотополка Сталинграда.

Первый шаг был сделан в декабре 2019 в Севастополе, когда силами мотоклуба и единомышленников были высажены 6600 саженцев сосны и ели. С этого момента на наш призыв высадить саженцы на месте выгоревшего Сибирского леса и по всей России уже откликнулись Башкортостан, Челябинская область, Кемеровская область, Якутия, Магаданская область, Пензенская область. Кроме того, в стадии переговоров находятся Сталинград, Ленинградская, Тульская и Самарская области, Красноярский край, Мурманская, Нижегородская, Курганская, Московская области, а также множество энтузиастов и просто неравнодушных людей, количество которых с каждым днём растёт, причём уже не только в нашей стране, но и за рубежом. На наш призыв откликнулся зампред комитета ГД по экологииПартнером акции «Русский лес» стало МЧС России, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей.

По нашему мнению, эта акция может стать тем долгожданным общим делом, которое сейчас остро необходимо стране и особенно молодёжи. Тем более символичным будет провести эту акцию в год 75-летия Великой Победы.

Приглашаем всех неравнодушных и желающих присоединиться к акции «Русский лес» весной 2020 года высадить саженцы на месте выгоревших пустошей или посадить сад в своём родном городе, селе или посёлке.

В данный момент «Ночные волки» в разных регионах страны ищут дружественные лесхозы, которые могут предоставить нам посадочный материал и дать подробные консультации, где, когда и как надо высаживать саженцы. После этого будет необходимо организовать доставку саженцев к месту высадки. В этом нам могут помочь либо сам лесхоз, либо МЧС, предоставив технику для доставки.

Мы попросили МЧС России предоставить нам полевые кухни, машины с водой для полива, дизель-генераторы и ни в чём не получили отказа, нашли полное понимание и поддержку. Также прорабатывается вопрос организации автобусов для желающих присоединиться к акции без личного транспорта.

После высадки саженцев и проведённого вместе дня будет организованно дружественное чаепитие. По возможности покажем фильм «Русский Реактор».

Некоторые наши друзья – музыканты также готовы приехать и поддержать нас.

Присоединяйтесь! Присылайте свои предложения, мысли и пожелания на russkiyles2020@yandex.ru

Русскому лесу быть!

Даты высадки деревьев, места высадки, города-участники и подробная программа будут объявлены позже. Следите за новостями.

Президент Всероссийского

мотоклуба «Ночные волки»

Александр Хирург







Суббота, 8 февраля 2020 г. 93

Источник: Портал Информер