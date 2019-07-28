Хирург поздравил с Днем Крещения Руси и Днем ВМФ

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург, который сейчас занимается подготовкой байк-шоу «Тень Вавилона» у горы Гасфорта, поздравил россиян с Днем Крещения Руси и Днем Военно-морского флота.
«Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута девятисотлетняя палата русской веры, русской нации, русского государства и русской культуры. Он – духовный родоначальник народа русского», – процитировал в своих социальных сетях слова святителя Николая Сербского Александр Хирург.
«С Днём Крещения Руси! С днём памяти святого равноапостольного князя Владимира! С Днём Военно-Морского флота, друзья!», – поздравил россиян Хирург.
Воскресенье, 28 июля 2019 г. 268
Источник: Портал Информер