Хирург поздравил с Днем Крещения Руси и Днем ВМФ

28 июля 2019     24
Хирург поздравил с Днем Крещения Руси и Днем ВМФ

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург, который сейчас занимается подготовкой байк-шоу «Тень Вавилона» у горы Гасфорта, поздравил россиян с Днем Крещения Руси и Днем Военно-морского флота.

«Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута девятисотлетняя палата русской веры, русской нации, русского государства и русской культуры. Он – духовный родоначальник народа русского», – процитировал в своих социальных сетях слова святителя Николая Сербского Александр Хирург.

 

«С Днём Крещения Руси! С днём памяти святого равноапостольного князя Владимира! С Днём Военно-Морского флота, друзья!», – поздравил россиян Хирург.


Воскресенье, 28 июля 2019 г. 268

Источник: Портал Информер

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