Хирург пригласил президента Чехии на байк-шоу в Севастополь (ВИДЕО)

21 июня 2019     22
Хирург пригласил президента Чехии на байк-шоу в Севастополь (ВИДЕО)

Лидер движения “Ночные волки” Александр Залдастанов (Хирург) записал видеобращение к президенту Чехии Милошу Земану.

“Справедливость – крайне редкое явление в этом лицемерном, лживом и одновременно трусливом современном мироустройстве. Тем не менее иногда встречаются политики, которые имеют дерзость говорить правду. Уважаем Вас, президент Чехии. Не в силе Бог, но в правде!”, – заявил Хирург.Александр Залдастанов также пригласил президента Чехии на байк-шоу, которое традиционно проходит в августе в Севастополе у подножия горы Гасфорта.

Напомним, что ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что считает воссоединение Крыма с Россией, – “состоявшимся делом”. Украине и части международного сообщества, которое отрицает данный факт, необходимо с ним смириться.

                                                                                         Милош Земан

Земан также высказал слова благодарности членам международного байкерского клуба “Ночные волки”, которые присоединились к участникам состоявшейся несколько дней назад церемонии почтения памяти жителей уничтоженной нацистами чешской деревни Лидице.

“”Ночные волки”, насколько мне известно, празднуют Победу, совершая мотопробег от Москвы до Берлина. Если они смогли заехать на церемонию в Лидице, то надо их за это поблагодарить”, – сказал президент Чехии.

Источник: Портал Информер

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