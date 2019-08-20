Хирург признался, что после Крымского моста у него особое отношение к дорогам (ФОТО, ВИДЕО)

20 августа 2019     11
Хирург признался, что после Крымского моста у него особое отношение к дорогам (ФОТО, ВИДЕО)

17 августа официально был дан пуск движению по первой за Уралом автомагистрали с разрешенной скоростью 130 км в час.

Мероприятия в честь этого события начались с мотопробега с участием губернатора Сергея Цивилева и членов мотоклуба «Ночные волки» во главе с лидером Александром Залдастановым.

«После Крымского моста у меня особое отношение к дорогам. И ваша автомагистраль – не просто инженерное сооружение, это еще и дорога в будущее, дорога к русской победе, дорога к русской мечте! И я благодарен, что сегодня вместе с вами смогу проехать по этой дороге. Кузбасс, вперед», – обратился перед стартом мотопробега Александр Хирург к собравшимся на площади у кемеровского Летнего вокзала.

«Кузбасс сегодня. Открытие новой скоростной дороги. Русский мотоцикл – сделано в Сибири. И, конечно, сибирячки», – позже поделился своими впечатлениями в социальных сетях лидер «Ночных волков». 

 


Вторник, 20 августа 2019 г. 911

Источник: Портал Информер

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