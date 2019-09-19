Хит сезона: как прошло лето на одном из лучших пляжей Севастополя «Адмиральская лагуна»

В Севастополе завершился туристический сезон-2019. Официальные итоги еще не подводили, но даже навскидку понятно, что наплыв отдыхающих был небывалым. На пляжах как в лучшие туристические годы было буквально негде яблоку упасть. Одним из самых посещаемых стал «Адмиральская лагуна» (бывший «Солдатский»).

К началу купального сезона компания «ИнтерСтрой» провела реконструкцию пляжа и прилегающей территории площадью около 10 тыс м2 (1,5 футбольных поля).

В ходе работ была обустроена зона отдыха, включающая в себя чистый галечный пляж с удобным заходом в море, современную плиточную набережную, песчаную зону с теневыми навесами и лежаками. Территория оснащена скамейками, урнами, питьевыми фонтанчиками.

Обновленный пляж быстро стал одним из самых популярных мест отдыха в городе. Для комфорта посетителей здесь были установлены удобные раздевалки, душевые, туалеты. На территории размещены кафе, киоски с напитками и мороженым.

Для любителей активного времяпрепровождения оператор установил площадки для воркаута и пляжного волейбола. Для самых маленьких отдыхающих установлена современная детская игровая зона.

«Объект соответствует всем необходимым стандартам безопасности. На пляже работает спасательная станция и медицинский пункт. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, за порядком следит пост охраны, – отметил генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин. – На подъезде к пляжу организована парковка для автомобилей. Также в ходе работ было установлено наружное освещение и обеспечено Wi-Fi покрытие».

Отдыхающие оценили комфортную инфраструктуру «Адмиральской лагуны»: благоустроенную песочную и галечную зоны, удобные скамейки, лежаки, теневые навесы. Местные жители отмечают кардинальные изменения, произошедшие с пляжем всего за год: на месте заброшенного пустыря появилась современная зона отдыха.

После реконструкции администрация пляжа приложила все усилия, чтобы популярное место отдыха после насыщенного летнего сезона сохранило привлекательный вид. Проводится регулярная уборка территории, за порядком следит пункт охраны, а за безопасностью отдыхающих – спасательный пост. Оператор также систематически проводит обследование и очистку морского дна.

При поддержке инвестора – компании «ИнтерСтрой» – на «Адмиральской лагуне» каждые выходные на протяжении лета проводились бесплатные развлекательные мероприятия для детей: анимация и аквагрим.

В следующем сезоне компания планирует расширять развлекательную программу.

«Практика показала, что больше всего пляж «Адмиральская лагуна» полюбили семьи с детьми. При реконструкции мы постарались сделать его максимально комфортным для маленьких отдыхающих: оборудовали песчаную зону, построили детские и спортивные площадки. В следующем сезоне планируем еще больше разнообразить отдых наших гостей. Каждые выходные посетителей пляжа будет ждать новая развлекательная программа, аниматоры, фестивали красок, – рассказал Олег Леухин. – Также на территории пляжа «Адмиральская лагуна» реализуется концепция «Доступная среда». Для людей с ограниченными возможностями организована отдельная парковка, удобный заход в море, установлены пандусы, отдельные туалеты и душевые».

К следующему сезону на пляже «Адмиральская лагуна» при поддержке компании «ИнтерСтрой» будут расширены детская и спортивная зоны. Появятся новые турники и игровые площадки, будет и дальше развиваться инфраструктура.Источник: Портал Информер