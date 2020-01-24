Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ

24 января 2020     12
Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ

Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), спросив у них, с кем из хоккеистов лиги они хотели бы выпить пива.

По результатам опроса на первом месте оказался российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (14%), вторую и третью строчку рейтинга разделили нападающий Сидни Кросби «Питтсбург Пингвинз» и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, набравшие по 12% голосов.Напомним, что Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы. При этом 25-й в заокеанской карьере хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ.

 

Россиянин стал единственным хоккеистом Лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд.



Пятница, 24 января 2020 г. 15

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роскачество назвало признак диоксида серы в вине
Роскачество назвало признак диоксида серы в вине

Тон горелой спички в аромате вина может свидетельствовать о переизбытке диоксида серы в напитке. Об этом в пятницу, 24 января, …


Dior построил подиум в форме женских органов
Dior построил подиум в форме женских органов

Модный дом Dior построил подиум в форме женских органов для своего шоу на Неделе высокой моды в Париже. Об этом …


Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ
Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ

Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), спросив у них, с кем из хоккеистов …


В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка
В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка

Дело водителя, который в состоянии опьянения попал в ДТП, что привело к гибели двухлетней девочки, направлено в суд. Об этом сообщила …


На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы
На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте. В будущем марина сможет обеспечить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты