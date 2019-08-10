Хоккейный турнир проходит в Севастополе

10 августа 2019     12
Хоккейный турнир проходит в Севастополе

В Севастополе открылся ежегодный турнир по хоккею с шайбой «Кубок командующего Черноморским флотом».

В соревнованиях, которые продлятся два дня – 10 и 11 августа, принимают участие шесть команд из Севастополя, Симферополя, Ялты и Краснодара.

«За Кубок будут бороться: обладатель Кубка командующего Черноморским флотом 2016, 2017, 2018 годов – сборная ЧФ «Черноморец», сборная команда ЧВВМУ им. П.С.Нахимова, сборная Кубани «Джентльмены Кубани», команда из Краснодарского края «Айсберг», симферопольская команда «Легион» и хоккейная команда из Ялты «Белый лебедь», – сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

Открытие соревнований прошло на ледовой площадке филиала Нахимовского военно-морского училища.

Финальные матчи и закрытие турнира пройдут 11 августа с 13.00 до 15.00.


Суббота, 10 августа 2019 г. 483

Источник: Портал Информер

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