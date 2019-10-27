Хотелки Чалого ещё больно ударят по амбициям ВРИО

Когда пять лет назад севастопольцы в подавляющем большинстве голосовали за возвращение в Россию, многие из них, имеющие отношение к предпринимательской деятельности, надеялись на новые возможности в сфере бизнеса и новую жизнь, которую экономика огромной страны вдохнет в стагнирующий полуостров.

Изменения к лучшему, безусловно, произошло, однако с инвестициями не сложилось. Если с точки зрения государственного финансирования больших проектов все относительно благополучно – ФЦП развития Севастополя и Крыма более-менее реализуется, то серьезный российский бизнес в регион так и не зашел.

Отчасти это объясняется боязнью санкций, однако и уже находящиеся под ограничительными мерами Запада российские компании не спешат вкладывать деньги в Севастополь.

По мнению экспертов, одной из причин подобного поведения потенциальных инвесторов является постоянное состояние конфликта между ветвями власти, из которого город-герой не вылезает вот уже более пяти лет.

Амбиции одного из самых богатых людей Севастополя – Чалого не позволяют ему идти на компромисс в вопросе трактовки развития города.

Проблема заключается в том, что у Чалого свое видение будущего Севастополя, которое чаще всего идет вразрез с линией федерального центра.

Когда главы исполнительной власти начинают возражать Чалому, он объявляет губернаторам войну – и через подконтрольные ему СМИ, и через своих марионеток-депутатов.

Сейчас пришел уже третий по счету градоначальник, и пока создается впечатление, что отношение между Развожаевым и Чалым вполне рабочие. Однако все может измениться в любой момент, когда теневому хозяину заксобрания покажется, что губернатор идет против его желаний.

Как результат такого противостояния – годами не принимаются необходимые для экономики Севастополя законы, которые должны устанавливать правила игры в строительстве и землепользовании.

Кроме того, “хотелки” Чалого распространяются не только на региональные проекты. Он активно пытается “выжить” из центра города структуры ЧФ и системно торпедирует одобренный Президентом проект культурно-исторического кластера на мысе Хрустальном.

Наблюдая со стороны за этой вакханалией, многие владельцы бизнеса опасаются вкладывать деньги в Севастополь, справедливо полагая, что если даже федеральные проекты тормозятся “группой Ч”, то, что случится, если их инвестиции будут не по душе Чалому.

Не добавляет им уверенности и отсутствие прозрачности и четких правил игры в льготном налогообложении и выделении земельных участков под крупные проекты.

А между тем экономические показатели региона ухудшаются. К примеру, если на 01.01 2018 г. прекратили свою деятельность 227 юридических лиц и 2648 индивидуальных предпринимателей, то на 01.01.2019 г. закрылись 614 юридических лиц и 2913 индивидуальных предпринимателей.

Для изменения негативных тенденций бизнес ждет от недавно назначенного губернатора решительных шагов, направленных на снижение налоговых нагрузок, улучшение кредитной политики, недопущение роста цен и сохранения торгового потенциала в городе.

Определенные опасения вызывает и работа над генеральным планом развития города. По последней информации, он будет меняться, а это означает, что его утверждение отложено на неопределенный срок. Между тем власти заявляют, что до момента появления генплана разрешения на строительство выдаваться не будут, хотя есть указание Москвы об увеличение вдвое количество сдаваемого жилья.

Строительство является для экономики Севастополя настоящим локомотивом и единственной масштабно работающей отраслью. Остановка ее будет означать потерю тысяч рабочих мест и недополучение бюджетом сотен миллионов рублей налогов.

Все эти факторы еще более заставляют задуматься инвесторов – не стоит ли подождать, пока ветви севастопольской власти “зароют топор” войны и начнут реально помогать предпринимателям.

А ведь без инвестиций Севастополю придется тяжко – на того же Генри Форда в свое время никто не накладывал санкций, в отличие от российских компаний. А тут еще и местные “теневые диктаторы” действуют по принципу – “бей своих, чтобы чужие боялись. Вот они и боятся.

Источник: Портал Информер