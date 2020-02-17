Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом

17 февраля 2020     5
Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом

Российская туристка заразилась смертельным вирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Японии. Ее имя и фамилия не называются.

Уточняется, что в ближайшее время россиянку госпитализируют в больницу, где она пройдет курс лечения.

По состоянию на утро 18 февраля из 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа лайнера коронавирус подтверждён у 454 человек.
За сутки их число увеличилось на 85 человек, среди которых оказалась и гражданка России.Справка:

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса.

Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 180

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом
Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом

Российская туристка заразилась смертельным вирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.Об этом сообщается в Twitter-аккаунте …


Поддельника экс-вице премьера Крыма перевели из СИЗО под домашний арест
Поддельника экс-вице премьера Крыма перевели из СИЗО под домашний арест

Один из фигурантов дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, бывший замглавы комитета конкурентной политики Республики Крым Ярослав Сливка переведен из …


В Севастополе выбирают лучшую школьную команду по волейболу
В Севастополе выбирают лучшую школьную команду по волейболу

Сегодня в городе стартовал региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». В нем участвуют команды юношей и девушек 14-15 лет, созданные …


Чемпионат Крыма по бадминтону прошёл в Евпатории
Чемпионат Крыма по бадминтону прошёл в Евпатории

В соревнованиях участвовали севастопольские спортсмены из всех трёх городских клубов. Виктория Махненко из Севастополя завоевала сразу три награды: два первых …


«Роснефть» увеличит инвестиции в экологию и «зеленые технологии»
«Роснефть» увеличит инвестиции в экологию и «зеленые технологии»

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «водные ресурсы» в рамках …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты