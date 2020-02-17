Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом

Российская туристка заразилась смертельным вирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Японии. Ее имя и фамилия не называются.

Уточняется, что в ближайшее время россиянку госпитализируют в больницу, где она пройдет курс лечения.

По состоянию на утро 18 февраля из 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа лайнера коронавирус подтверждён у 454 человек.

За сутки их число увеличилось на 85 человек, среди которых оказалась и гражданка России.Справка:

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса.

Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 180

Источник: Портал Информер