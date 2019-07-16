Центральная площадь Ялты будет реконструирована

Власти Ялты сообщили, что началась разработка дизайн-проекта площади Советская в центре города. Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Ялты Виталий Оганесян.

Это произошло во время визита главы Крыма Сергея Аксенова в Ялту.

«Мы обязательно должны поинтересоваться у ялтинцев, какой они видят в перспективе эту площадь», – сказал Аксенов.

Оганесян отметил, что проект реконструкции площади будет рассмотрен на заседании градостроительного совета курорта и согласован с общественностью.

Он дополнил, что планируется улучшить освещение, хорошо проработать ландшафтный дизайн, установить современные скамейки и урны, а также уложить качественное немонотонное покрытие.

По словам Оганесяна, в рамках проекта будет проведена реконструкция фонтана. Его оборудование планируется заменить на светомузыкальное.