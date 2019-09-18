Центральный банк в Севастополе откроет двери в историю отечественных денег

В день открытых дверей Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в Севастополе можно будет изучить 250-летнюю историю российских бумажных денег. В этом году акция состоится по всей стране в четвертый раз.

В Севастополе гостей будут ждать 28 сентября по адресу ул. М. Дзигунского, 1\3.

Все желающие посетят историческую экскурсию с интерактивными конкурсами, демонстрацией технологий защиты купюр, признаков их платежеспособности, научатся планировать семейный бюджет и оберегать свои деньги от кибермошенников. Специалисты отделения Севастополь Южного ГУ Банка России ответят на вопросы «Куда уходят деньги, когда они стареют?», «Какие тайны нельзя выдавать?», расскажут про Севастополь на денежной карте страны.

Гости мероприятия смогут познакомиться с историей ассигнаций, современных банкнот и монет, узнать об истории Центрального банка Российской Федерации и банковской системы в Севастополе, расширить кругозор в сфере безналичных форм расчетов и платежей.

«Каждый из нас, так или иначе, является потребителем банковских услуг, технологии которых постоянно совершенствуются. Чтобы грамотно использовать все доступные финансовые инструменты, нужно уметь правильно распоряжаться своим бюджетом и накоплениями. А День открытых дверей Банка России – это шанс из первых рук узнать, как функционирует отечественная финансовая система», – отметил и.о. управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрий Соломенник.

В общероссийский День открытых дверей Банка России гостей мероприятия в Севастополе будут встречать по адресу: ул. М. Дзигунского, 1\3, с 10:00 до 18:00, при себе необходимо иметь паспорт.

Предварительно записаться на посещение экскурсий и лекций можно на сайте Банка России и по номеру тел.: (8(8692) 53-06-40) до 27 сентября (включительно) в рабочие дни с 9.30 до 18.00.





Среда, 18 сентября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер