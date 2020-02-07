Центр развития туризма Севастополя решил развернуть масштабную деятельность на свыше 9 млн рублей?

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Сегодня ГАУ города Севастополя «Центр развития туризма» начала формировать запрос предложений на закупку: «оказание услуг по производству и прокату презентационных видеороликов о туристической привлекательности города Севастополя в эфире региональных телеканалов субъектов Российской Федерации и в кинотеатрах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга».

Стартовая цена, согласно данным госзакупок, 9 млн.462 тыс. рублей. Идет процедура подачи заявок до 18 февраля.

Согласно техническому заданию, нужно произвести два презентационных видеоролика о туристической привлекательности Севастополя, хрономентраж 30 секунд для размещения в эфире региональных телеканалов субъектов Российской Федерации и 20-секундный ролик для размещения в кинотеатрах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

Общее количество выходов в телеэфир 30-секундного видеоролика должно быть не менее 300 (триста) в эфире каждой телекомпании. В техническом задание указаны 36 региональных каналов.

Исполнение услуги: с момента подписания контракта

Период проката видеоролика в кинотеатрах г. Москва и г. Санкт-Петербург должен быть в период времени: с 05 марта 2020 г. по 11 марта 2020 г., с 26 марта 2020г. по 15 апреля 2020г. /всего 28 дней/.

Количество кинотеатров: не менее 24.

Количество кинозалов: не менее 200.

Количество показов: не менее 22 400.

В презентации туристической привлекательности ничего плохо нет. Не стоит только мне приводить в пример опыт позиционирования топ-курортов на мировых ТВ-площадках, таких как, например, канал Euronews, Eurosport.

В структуре медиапотребления происходит динамика не в пользу региональных ТВ-каналов. Актуальны ли данные площадки для позиционирования туристической привлекательности города? Делались ли замеры смотрибельности региональных ТВ-СМИ? Целевая аудитория известна? Самый главный вопрос – эффективность вложения?

Какой результат планируется достигнуть от потраченных ресурсов (бюджетных средств)? Сколько туристов привлечет данная услуга в виде показа ролика на ТВ и в кинотеатрах?

Какова будет отдача, если цена контракта останется неизменной в 152 тыс. 625 $ ( 9 млн.462 тыс.рублей).

Депутаты Законодательного собрания города Севастополя, члены постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту, может, вам расскажут о целеполагании данного позиционирования?







Пятница, 7 февраля 2020 г. 862

Источник: Портал Информер