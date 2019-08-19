Центр Севастополя испоганили фашистскими надписями

Севастополец Александр Бородавченко разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотографии и видео молодых людей.

По его словам, они ночью рисовали в общественных местах фашисткую символику. Изображения взяты с камер видеонаблюдения.

«Уважаемые севастопольцы, на наш белокаменный город покусились неизвестные, в ночь с 16 на 17 августа эти люди разрисовали центральные улицы «фашистской символикой», «АУЕшными маркировками». Друзья, я прошу вас, в случае, если вы увидите этих людей, сфотографируйте их и вызывайте полицию, скрывать людей, порочащих наш город – значит поддерживать их», – написал Бородавченко.

Пост получил много откликов. Большинство пользователей осуждают подростков.

Аббревиатура «АУЕ» обычно расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство».





Понедельник, 19 августа 2019 г. 785

Источник: Портал Информер