Центр Севастополя остался без света

Авария на высоковольтных линиях электропередачи стала причиной отключения света в центре Севастополя. Электроэнергии нет на всех улицах центра города, за исключением улицы Ленина.

«Улицы Большая Морская, Одесская и ряд других. Площадь Восставших не затронуло», – сообщили в аварийной ООО «Севастопольэнерго».По словам диспетчера, что авария будет устранена в течение одного-двух часов.







Четверг, 9 января 2020 г. 460

Источник: Портал Информер