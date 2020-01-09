Центр Севастополя остался без света

9 января 2020     22
Центр Севастополя остался без света

Авария на высоковольтных линиях электропередачи стала причиной отключения света в центре Севастополя. Электроэнергии нет на всех улицах центра города, за исключением улицы Ленина.

«Улицы Большая Морская, Одесская и ряд других. Площадь Восставших не затронуло», – сообщили в аварийной ООО «Севастопольэнерго».По словам диспетчера, что авария будет устранена в течение одного-двух часов.



Четверг, 9 января 2020 г. 460

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство Севастополя решило купить шлем
Правительство Севастополя решило купить шлем. Зачем?

Правительство Севастополя не перестает удивлять севастопольцев и всех жителей России своим бесконечным полетом фантазии. Так, на днях был обнародован перечень технологий, техники и оборудования, …


Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь

Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Черном море.  В ходе учений экипажи фрегата ЧФ «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» …


Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море
Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море

Президент России из штаба, расположенного на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов. Источник: …


Следователи Керчи проверят врача, сломавшего позвоночник пациентке
Следователи Керчи проверят врача, сломавшего позвоночник пациентке

Следственный Комитет проведёт проверку мануального терапевта после причинения тяжёлой травмы позвоночника керчанке. Женщина обратилась к врачу в клинику с сильными …


«Черные риелторы» споили россиянина и продали его квартиру
«Черные риелторы» споили россиянина и продали его квартиру

В Нижнем Новгороде супружеская пара «черных риелторов» споила россиянина и продала его квартиру за 1,65 миллиона рублей, а взамен, чтобы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты