Цены на бензин в России стабильны

24 декабря 2019     28
Цены на бензин в России стабильны

Цены на бензин в этом году показывают в России самый низкий рост за последние 11 лет, а дизельного топлива – за последние 10. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.«Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9% – впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции», – пишет издание.В Минэнерго и ФАС главными факторами такой сдержанной динамики называют меры правительства, в том числе действие демпфирующего механизма, компенсирующего производителям часть упущенной выгоды при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта.

По словам главы департамента Минфина Алексея Сазанова, демпфер позволил сдержать подорожание топлива на 15%.
Еще одним фактором сдерживания цен на АЗС в Минэнерго называют рост производства моторного топлива.Эксперты говорят также о снижении спроса на бензин и стабилизации мировых котировок нефти. В следующем году повышения топливных цен выше инфляции также не прогнозируется.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 197

Источник: Портал Информер

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