Цены на вторичное жилье замерли

26 ноября 2019     10
Цены на вторичное жилье замерли

Средняя стоимость квадратного метра вторички в стране составляет 66 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость». У ЦИАН другие цифры – 77,3 тысячи рублей за квадрат, но и там аналитики говорят о замерших ценах.

Самая сильная динамика в октябре отмечена в Воронеже – там вторичные квартиры подорожали на 1,8%, до 51,8 тысячи рублей за квадратный метр. Относительно заметное подорожание также отмечено в Краснодаре и Новосибирске, а вот в Саратове квартиры наоборот стали дешевле – на 0,73%.

В Москве средние цены также немного снизились – на 0,3%. По данным «Авито Недвижимость» средняя стоимость столичной вторички сейчас составляет 134,5 тысячи рублей за квадратный метр. По данным ЦИАН, квадрат стоит 209,2 тысячи рублей.

Аналитики считают, что в ближайшее время цены на вторичное жилье сильно не изменятся: ипотека дешевеет, что приводит к росту спроса на новостройки, который оттягивают на себя часть покупателей с вторичного рынка.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 48

Источник: Портал Информер

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