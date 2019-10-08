Цены на жилую недвижимость продолжают расти

8 октября 2019     8
Цены на жилую недвижимость продолжают расти

Цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость».За последние 12 месяцев средние расценки на жилье на первичном рынке в городах России возросли на 11,9%. Купить 1 кв м жилья в новостройках в среднем можно за 72,8 тыс. рублей. Аналогичная динамика отмечается на вторичном рынке, где за отчетный период жилье выросло в цене на 8% и торгуется по 65,8 тыс. рублей за квадратный метр.Глава направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов уточняет, стремительнее всего цены взлетели в ноябре прошлого года, после того, как повысилась средняя ставка по ипотечным займам. Многие россияне сочли, что кредиты будут расти в цене и далее, и раскупили квартиры, которые на тот момент были выставлены на продажу.

Еще одним драйвером подорожания стал мораторий на использование средств дольщиков и перевод девелоперов на эскроу-счета. Теперь вместо денег, внесенных владельцами будущих квартир, застройщики вынуждены получать банковские кредиты. Правда, часть ранее начатых проектов реализуется по старому алгоритму.Несколько более низкие цены на жилье озвучивают в Росстате. Согласно им, если в конце 2017 года жилье в новостройках в среднем торговалось по 56 тыс. рублей за «квадрат», то в начале нынешнего года – по 62 тыс. рублей, а на вторичке – по 53 тыс. рублей и 56 тыс. рублей соответственно.
В Центробанке полагают, жилье в новых домах дорожает быстрее, поскольку затраты девелоперов выросли – как из-за перехода на эскроу-счета, так и ввиду увеличения на 2% налога на добавленную стоимость.Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов добавляет к значимым факторам также ускорение инфляции, которое отразилось на ценах на стройматериалы, технику, а также работу подрядных организаций. Также, считает Попов, застройщики повысили цены, сыграв на благоприятном для этого шага информационном фоне. 


Вторник, 8 октября 2019 г. 436

Источник: Портал Информер

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