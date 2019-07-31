Чалисты против проекта Путина в Севастополе?!

Больше чем на час пришлось отложить общественные обсуждение создания будущего Черноморского кампуса Российского государственного института сценических искусств в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, которое было назначено на 29 июля.

Причина произошедшего достаточно банальна: общественники, аффилированные с «командой Чалого», заявили, что в повестку обсуждений не внесен вопрос о создании мемориального комплекса Защитников Севастополя 1941-1942 годов.

Между тем, еще до начала заседания директор департамента науки и образования Министерства культуры РФ Наталья Шутенко заявила, что общественные обсуждения посвящены исключительно вопросу созданию театрального ВУЗа.

«Нам важно обсуждать с вами, какие программы нужны городу в подготовке творческих кадров», – сказала Шутенко.

Но попытки обсуждения этого вопроса были пресечены чаловскими общественниками, которые отказались обсуждать предложение Шутенко и потребовали внесения в повестку дня вопроса о создании мемориального комплекса защитников Севастополя 1941-1942 годов.

Попытки объяснить общественникам, что в городе уже существует несколько музеев, посвященных обороне Севастополя в 1941-1942 годах, успеха не имели. В ходе обсуждений вообще складывалось впечатление, что чалисты пришли на мероприятие просто для того, чтобы устроить очередной скандал.

Напомним, что и ранее сторонники Алексея Чалого из Общественной палаты проводили пресс-конференции и круглые столы, посвященные созданию культурного кластера на мысе Хрустальный.

В своих выступлениях они утверждали, что проект не вписывается в архитектурный облик города, а также то, что вместо культурного кластера на мысе Хрустальный появятся небоскребы с квартирами на продажу.

Как заявил редакции «ИНФОРМЕРа» источник, близкий к правительству города, весь сыр-бор вокруг строительства культурного кластера объясняется очень просто.

«Согласно проекту, предусматривается ликвидация т.н. «стометровки», а также снос нескольких ресторанов и баров. Понятное дело, что владельцы этих заведений недовольны подобным развитием событий и всячески пытаются отстоять свой бизнес.

По нашим сведениям, отдельные представители «команды Чалого» имеют свой интерес на «стометровки» и кровно заинтересованы в отстаивании интересов предпринимателей. А забота об архитектурном облике Севастополя – это всего лишь дымовая завеса в прикрытии своих корыстных интересов», – сказал наш источник.

Напомним, что так называемая «стометровка» — это ряд баров и ресторанов, расположенных на Артиллерийской бухте. Это скопище пивняков и увеселительных заведений уже давно превратилось в головную боль для полиции и жителей окрестных домов.

“Стометровка”

Вопрос о сносе «стометровки» ставился еще в украинские времена, но он был отложен до 2020-21 годов, когда истекает срок аренды у большинства заведений.

Но, как видимо, хозяева «стометровки» не хотят лишаться прибыльного бизнеса и надеются продлить срок аренды. Печально, что некоторые общественники (надеемся все-таки по своему незнанию, а не по корыстной выгоде) идут на поводу у бизнесменов и срывают скандалы на ровном месте.

Между тем, строительство культурного кластера начато по инициативе президента РФ Владимира Путина и непосредственно курируется администрацией президента.

Получается так, что хозяева «стометровки» и многочисленных заведений в Артбухте, метко названных в народе – «блевотниками», опираясь на поддержку со стороны чалистов, считают себя куда как круче, чем президент России.

Справка:

На территории культурного кластера будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, Черноморский кампус Российского государственного института сценических искусств, хореографическая академия и Художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.





Среда, 31 июля 2019 г. 11963

Источник: Портал Информер