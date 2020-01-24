Чаловские «флюгеры» от журналистики всегда готовы…

Не случайно журналистику называют «четвёртой властью», поскольку в числе прочих политических институтов она не только формируют общественное сознание, но в немалой степени управляет им.

Немудрено, что чем сильнее и независимее становится наше государство, тем больше оказывается на него информационное давление.

И это вполне объяснимо – идёт борьба за умы людей. Отсюда – обилие так называемых либеральных СМИ, ставящих своей целью очернить, придать негативный окрас всем преобразованиям, происходящим в России.

В этой связи возрастает роль гражданской ответственности журналиста. Суть её – в осознании и стремлении максимально эффективно реализовывать в своей деятельности общенациональные интересы, конструктивно участвовать в решении проблем своего региона, не занимаясь лишь голым критиканством.

В кодексе этических норм профессиональных журналистов прописано следующее: «Добросовестный журналист, независимо от специализации и названия представляемого им СМИ, – тот, кто честно служит общественным интересам. Профессиональная честность – краеугольный камень, лежащий в основе доверия к журналисту».

К сожалению, далеко не все деятели пера придерживаются этого принципа. И гражданский долг преобразуют в долги иного рода. Другими словами отрабатывают тем, кто «заказывает музыку».

За примерами далеко ходить не надо. Возьмём один из последних, ярко демонстрирующий «флюгерные» качества главного редактора одного из ресурсов, контролируемых бизнесменом Алексеем Чалым, Екатерины Бубновой.

Ныне она – депутат Законодательного Собрания, которая по статусу обязана исполнять гражданский долг. Но, видимо, сложно совмещать разновекторные, порой диаметрально противоположные обязательства… Потому в стенах Заксобрания потерялась, затаившись как мышь под полом.

23 января на данном частном ресурсе появилась публикация под громким названием «Коммунисты предложили лишить зарплат всех севастопольских депутатов».

«Предложение очень напоминает страшную месть, – пишет автор и следом разъясняет. – Предложение противоречит не только здравому смыслу и сложившейся в России практике, но и российскому законодательству. В большинстве регионов зарплату получают председатель законодательного органа власти, его заместители и главы комитетов, на которых ложится основной объём работы. Напомним: именно такой вариант был предусмотрен и проектом закона, внесённого группой депутатов в заксобрание в ноябре прошлого года».

Что, ветер поменялся? Ведь ещё 26 декабря 2017 году тот же автор писал совсем иное: «Часть депутатов, работающих на постоянной основе, отказалась от зарплаты ради сохранения заксобрания Севастополя как независимого и работоспособного органа власти». Одного материала, видимо, оказалось мало и 30 января выходит следующий под заголовком «Депутаты заксобрания Севастополя отказались от зарплат окончательно».

Разумеется, главный редактор не могла остаться в стороне и оценила «подвиг» чаловских депутатов в своей манере: «Избиратели могут контролировать губернатора. Через Законодательное собрание, которое должно быть независимым. Отказ от зарплат – это в данном конкретном случае – единственно возможный способ эту независимость отстоять. Кто там захлёбывался слюной о депутатской алчности? Хотите независимость? Нате. Настоящие севастопольцы. Горжусь».

Хамство, памятуя о «старпёрах» – отличительная черта Бубновой. «Депутатской алчностью», высокими до неприличия зарплатами депутатов по сравнению с доходами обычных севастопольцев, возмущались практически все горожане. Поэтому «шеф», дабы его подшефных и дальше не склоняли вдоль и поперёк, принял единственно правильное решение – взял эту депутатскую группу на содержание.

Закон об отказе от зарплаты вступал с первого марта 2018 года, а с марта того же года по настоящее время Вячеслав Горелов – заместитель Генерального директора ООО «Таврида Электрик», а Татьяна Щербакова – руководитель направления «Человеческий капитал» в АНО «Агентство стратегического развития Севастополя».

Так что, сильно лукавила Бубнова в своём спиче о депутатской независимости… Как особа, входящая в «команду», она не могла не знать о трудоустройстве «независимых» депутатов.

Как думаете, почему бубновские «флюгеры» ополчились на коммунистов с их проектом закона?

Может быть, потому, что сама Бубнова явилась одним из соавторов скандального законопроекта о возвращении депутатских зарплат? Кстати, это единственное её участие в законотворчестве.

Пока ветра нет и флюгер имеет собственное мнение. Посмотрим, куда дунет ветер в следующий раз…

Источник: Портал Информер