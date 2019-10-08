Чалый вводит в заблуждение Михаила Развожаева?

ООО «АКРА» возобновило строительные работы по реконструкции Матросского бульвара.

Напомним нашим читателям, что деятельность ведется по заказу БФ «35-ая береговая батарея», который аффилирован с влиятельным бизнесменом Алексеем Чалым.

Это стало возможным благодаря тому, что 10 сентября Арбитражный суд Севастополя зафиксировал заключение мирового соглашения по реконструкции Матросского бульвара между правительством Севастополя и фондом «35-ая береговая батарея».

При этом необходимо отметить, что заключение мирового соглашения не отменяет, а актуализирует, иначе говоря, возобновляет действие договора, заключенного в 2018 году между правительством Севастополя и БФ «35-ая береговая батарея».

Именно согласно этому договору, БФ «35-ая береговая батарея» брал на себя обязательство провести реконструкцию Матросского бульвара за счёт внебюджетных средств. Это подтвердил в зале суда и адвокат БФ «35-ая береговая батарея» Максим Яшин.

«Отдельные виды документов, например, разрешение на земельные работы, были отозваны. В этой связи между сторонами было заключено дополнительное соглашение к действующему договору, где чётко определено, кто обязан получить эту разрешительную документацию. К сожалению, по-другому никак не получится. Но вся документация будет получена и будут произведены работы. Можем с большой долей уверенности говорить, что неприятный спор, касающийся Матросского бульвара, закончен», – сказал Максим Яшин.

Расскажем нашим читателям, о каких документах говорит адвокат БФ «35-ая береговая батарея».

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ №2 от 11 января 2016 года, город Севастополь включен в перечень исторических поселений федерального значения. Этот статус определяет особый режим согласования и проведения работ в границах исторического поселения, который гарантируется государством.

Учитывая то, что на Матросском бульваре расположены три объекта культурного наследия (ОКН) – на этой территории возможна только реставрация, а у подрядчика должна быть обязательно лицензия на проведение реставрационных работ.

Объектами культурного наследия являются памятник А.И. Казарскому (памятник бригу «Меркурий»), памятник в честь 100-летия изобретения радио и мемориальная доска на месте, где находился перевязочный пункт хирурга Н.И. Пирогова.

Утверждение представителей благотворительного фонда «35-я береговая батарея» о необязательном согласовании работ опровергается положениями того же приказа Минкульта.

Согласно документу, государственной охране подлежат:

Матросский бульвар – трассировка, размеры, исторические линии застройки улично-дорожной сети (в соответствии с п.2.1.1. пп.21);

Матросский бульвар – линейно-ярусная конфигурация планировки, система градостроительных узлов ансамблей, площадей (п.2.1.2. пп.7).

Говоря простым языком, на Матросском бульваре даже лопату в землю воткнуть нельзя без согласования, а не то чтобы проводить масштабные земляные работы с помощью экскаватора.

Как следует из открытых источников, ООО «АКРА» зарегистрирована по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65. Фирма не имеет опыта участия в госзакупках, а также лицензии на проведение реставрационных работ. Уставной фонд фирмы составляет 10 тысяч рублей.

Согласно п. 1.2 договора между ГБУ «Парки и скверы», представляющим правительство Севастополя и БФ «35-я береговая батарея», работы должны проводиться в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью договора.

Организатор работ («35-я ББ») гарантировал прохождение экспертизы и получение разрешений на строительство до 25.12.2017 года, то есть до начала строительных работ.

Между тем, хотя ООО «АКРА» и приступила к работам на территории Матросского бульвара, она так и не предоставила необходимых документов. Именно на этот факт и обращал внимание в ноябре 2018 года вице-губернатор Илья Пономарев.

«Взять Матросский бульвар. Без утвержденного проекта, без разрешения на строительство, без передачи земельных участков, где производятся работы, некая организация начинает некие строительные работы. В результате уничтожены как минимум пять объектов госсобственности без всяких на то разрешений», – сказал Пономарев.

Итак, подведем предварительные итоги. Прежде чем начать работы по реконструкции Матросского бульвара, ООО «АКРА» обязана была получить специальное разрешение Министерства культуры на проведение реставрационных работ на объекте.

Насколько нам известно, такого разрешения у ООО «АКРЫ» нет.

До того, как приступить к работам на объекте, БФ «35-ая береговая батарея» обязан был утвердить проект в департаменте градостроительства и архитектуры, получить в правительстве Севастополя разрешение на строительные работы.

Но практически ничего из вышеперечисленного сделано не было. Это и привело к тому, что правительство Дмитрия Овсянникова разорвало договор с БФ «35-ая береговая батарея» и подало на него в суд.

Можно многое говорить о причинах, побудивших Овсянникова действовать, таким образом, но с формально-юридической стороны вопроса он был абсолютно прав. Более того, если бы Овсянников не предпринял бы этих действий, он мог стать фигурантом уголовного дела.

Когда уже новый глава Севастополя Михаил Развожаев согласился на предложение БФ «35-ая береговая батарея» на заключение мирового соглашения, он руководствовался стремлением снизить социальную напряженность в городе, одной из причин которой и была спорная ситуация вокруг реконструкции Матросского бульвара.

Но заключение мирового соглашения и возобновление договора о реконструкции Матросского бульвара не отменяло получение разрешительных документов, что и отметил адвокат ответчика.

«В этой связи между сторонами было заключено дополнительное соглашение к действующему договору, где чётко определено, кто обязан получить эту разрешительную документацию», – сказал адвокат БФ Максим Яшин.

Ещё раз отметим, что все эти документы должны быть получены до возобновления работ на Матросском бульваре.

Однако, согласно информации, которой владеет «ИНФОРМЕР», до настоящего времени эти документы так и не получены.

Между тем, работы на Матросском бульваре возобновились почти месяц назад.

Таким образом, Алексей Чалый – в лице аффилированных с ним структур – поступил с новым губернатором Севастополя точно так же, как и со старым. Сначала его организации заключили договор с правительством города, а затем просто перестали выполнять условия.

С тех пор прошел почти год, сменился губернатор, но подход к решению своих проблем у «народного мэра» никак не изменился.

Можно конечно надеяться на то, что соратники «народного мэра» когда-нибудь все-таки соизволят донести недостающие документы и, таким образом, легализовать незаконную стройку под видом реконструкции Матросского бульвара.

Ведь, как известно, надежда умирает последней.

Древние римляне говорили, – «Quod licet Iovi, non licet bovi», что в переводе означает «что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Смысл этой пословицы заключается в том, что если нечто разрешено одному человеку, то оно запрещено всем остальным.

И что мы бы не говорили об Алексее Чалом, а он, в реальности, является хозяином города, который снимает губернаторов, демонстрирует пренебрежение, если не сказать больше, действующими российскими законами.



То, что могло бы стать поводом для возбуждения уголовного дела в отношении любого бизнесмена, занимающегося незаконным строительством, «народному мэру» просто сходит с рук, абсолютно без всяких последствий?!

Впрочем, во всей этой истории есть еще один момент, на который мы бы хотели указать нашим читателям. Дело в том, что в силу отсутствия разрешительной документации и официальных разрешений, принять «реконструированный» Матросский бульвар на баланс города правительство города не сможет.

А это может означать, что как и 35-ая береговая батарея, Матросский бульвар останется в собственности Алексея Чалого и после окончания работ.

Учитывая, что, в отличие от той же батареи, Матросский бульвар находится в центре города и представляет большой интерес для потенциальных инвесторов, этот проект для Алексея Чалого выгоден отнюдь не в плане пиара, а в звонкой монете, а точнее в хрустящих бумажках.

Ну, а решить вопрос с легализацией уже «отжатой» территории, как нам кажется, для Чалого не составит большого труда. Всего-то заменит очередного губернатора, а с новым пойдет на очередное мировое соглашение.

Да, Алексей Михайлович? Если мы всё ещё живём в правовом государстве, у «Товарища майора» должны появиться вопросы. А мы подождём…

Источник: Портал Информер