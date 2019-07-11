Чалый идет по тонкому льду «пожирая жертвенного барана»

О том, что это не так, стало ясно еще в декабре, когда на призыв Чалого к севастопольцам выйти на защиту Матросского бульвара, на защиту очередной любимой игрушки “народного мэра”, пришло не больше 50 человек, добрую половину которых составили представители той самой “команды Чалого”.

Во-первых, потому что умело используя медийные ресурсы, Чалый всегда пугал Москву своей народной поддержкой в Севастополе. СМИ, аффилированные с Чалым, а также некоторые социологические компании, рисовали ему рейтинг, который превышает 50%.

По словам нашего источника, близкого к одной из политических сил города, столь “массовая” поддержка Чалого, стала для него в буквальном смысле холодным душем.

“Чалый был просто в ярости и многие из его подручных ощутили эту ярость, что называется на собственной шкуре. Короля всегда играет свита. И Чалый при всей его хитро.опости, также является заложником своего окружения. Ему постоянно ездили по ушам, заявляя, что если что, то на его защиту выйдут даже не тысячи, а десятки тысяч. И когда произошло то. что произошло, это было для него настоящим шоком”, – рассказал наш источник.

По словам нашего информатора, именно тогда Чалый окончательно убедился, что вся его команда состоит из болтунов и лузеров, от которых нет ничего, кроме расходов.

“Он сделал выводы из произошедшего и именно тогда, в корне изменил всю стратегию будущей избирательной кампании, пойдя на союз с единороссами”, – отметил наш источник.

Ярким доказательством всего вышесказанного стала и нынешняя кампания по сбору подписей. Давайте посмотрим на картинку с широко разрекламированного медиа-центра. Особого скопления народа не наблюдается.

Но дело даже не в этом, а в примечательных цифрах. Партия “зеленых” набрала по состоянию на 11 часов утра 11 июля – 2860 голосов, а лидер этой партии – депутат Горелов – всего лишь 604.

Между тем, севастопольцам, приходящим оставить свои подписи предлагают подписаться и за партию “зеленых”, и за депутата Горелова. Почему же результат Горелова в пять раз меньше, чем у его же партии?

Мы предоставим право ответа на эти вопросы Избиркому Севастополя, равно как и ответ на вопрос о законности методов, благодаря которым Кулагин, за два дня внезапно увеличил количество подписей в свою поддержку почти в 10 раз.

Сейчас же давайте посмотрим на результат Алексея Чалого. О своем выдвижении он заявил 8 июля, и в тот же день его подручные начали сбор подписей в поддержку Чалого.

Итого за три дня, Чалому удалось собрать всего лишь 815 подписей, что составляет менее 300 подписей в день. Для политика, претендующего на роль выразителя интересов 400 тысячного города, мягко говоря, не очень. Мы опять же не заостряем внимание на качестве этих подписей, предоставляя делать окончательные выводы Избиркому.



Но факт заключается в том, что никакой реальной поддержки у Чалого в Севастополе больше нет.

Во-вторых, выдвижение по 8-му избирательному округу, чревато очень серьезными проблемами для самого Чалого. Так сложилось, что интересы чаловской команды были всего далеки от Северной стороны. Её курировал Кулагин, которого на Северной стороне никто особо не знает.

В Заксобрание, Кулагин попал случайно, на фоне протестного голосования и эйфории 2014 года. Но те времена уже давно прошли, а похвастаться своими плодотворными успехами в работе на благо избирателя, вице-спикер не может

Итогом всего этого стало то, что рейтинг Чалого на Северной стороне еще меньше, чем в городе. И здесь возникает реальная возможность проигрыша Чалым избирательной кампании, тем более, учитывая то, что против него объединятся все его политические противники.

Почему же Чалый пошел на столь рисованный шаг?

Как мы отмечали ранее, Чалый принял решение выдвинуться кандидатом в Заксобрание в конце весны, после проведения переговоров о возможности получения места в Совете Федерации.

По сведениям нашего источника, хорошо разбирающегося в хитросплетениях кремлевской политики, в сентябре-октябре, ожидается целый ряд сенсационных кадровых решений

“Это целый пакет, который готовится в строжайшей тайне и даже мне известны лишь контуры того, что будет. Но то, что будут приняты решения, в том числе и по Севастополю, никто не скрывает“, – сказал наш источник.

По его словам, Чалый, до последнего надеялся на благоприятный для себя результат, но в конце июня стало окончательно ясно, что поддерживающие его силы в Москве, схватку за Севастополь проиграли.

“Но это говорится так, для красного словца. В реальности же, произошел размен: они отдали Севастополь, а взамен получили нечто большое. Можно сказать, что Чалого киданули, а можно и константировать, что таковы правила политической игры”, – отметил наш источник.

И тогда, по словам нашего информатора, у Чалого не осталось больше никакого выбора: или идти в Совет Федерации, или же обреченно ждать перемен, которые полностью уничтожат его политическое, а значит и бизнесовое влияние в городе.

“Он не выбирает между плохим и хорошим. Чалый прекрасно осознает все риски предвыборной кампании, но он также понимает и то, что настал момент, когда нужно все поставить на зеро. Так было, в феврале 2014 года, так получилось и в июле 2019”, – сказал наш собеседник.

Между тем, нам стало известно и о еще одной мини сенсации, которая может произойти на 8-ом избирательном округе.

Мы уже говорили о том, что чистота подписей, собранных за Кулагина, для нас, мягко говоря сомнительна. Однако, недавно мы получили информацию, что весь тот беспредел, который происходит с подписями в поддержку вице-спикера, является частью политической игры.