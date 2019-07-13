Чалый не идёт на выборы в Законодательное собрание Севастополя

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о мнению ряда экспертов, решение Чалого идти на выборы путём самовыдвижения, было продиктовано необходимость собрать голоса для своей команды, у части которой до его заявления были проблемы со сбором подписей.

Изначально Чалый мог и не планировать баллотироваться, а снять свою кандидатуру после того, как его команда соберет все необходимые подписи.

Понимая эту ситуацию, Чалый заявил о своем выдвижении, чтобы свои электоральные успехи передать своей команде. Людям, приходящим в медиацентры, где идет сбор подписей, чтобы отдать голос за Чалого, всю неделю предлагали параллельно подписаться за «Родину», «Партию пенсионеров», «Зеленых» и так называемых независимых кандидатов – Горелова, Аксенова, Кулагина, Донца, Мишина, Осташко. Сейчас они практически все добирают нужные голоса, – говорит севастопольский политолог Сергей МихайлюкА сегодня, Алексей Чалый не подаёт свои подписи в Нахимовскую ТИК и снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Александра Кулагина.