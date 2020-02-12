Чалый не помог своим избирателям

Севастопольцы недовольны качеством ремонта дорожного полотна на площади Ластовой. Об этом они пишут в социальных сетях и публикуют снимки результатов ремонта.«Спасибо за капитальный ремонт на пл. Ластовая! Сделали быстро (всего полгода) и качественно!» — иронизирует пользователь facebook, подчеркивая, что «Департамент транспорта как всегда на высоте».Как видно на снимках, дорожное полотно здесь уложили некачественно, явно заметны стыки, а за бордюром рабочие оставили гору грунта.

Ремонт на площади Ластовой проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершить ремонт должны были в декабре 2019 года, однако работы закончили в январе и проделали их явно некачественно. Горожане обратились с жалобой к депутату Михаилу Чалому, избранному по мажоритарному округу №7. Тот отреагировал на проблему на сайте Законодательного Собрания.

«Михаил Чалый направил депутатский запрос исполняющему обязанности директора Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с просьбой принять необходимые меры по завершению ремонта дорожного полотна на площади Ластовая и проконтролировать его качество», — сообщил помощник депутата в статье под громким заголовком «РАБОТА В ОКРУГЕ. Ремонт площади Ластовая под контролем Михаила Чалого».

Статья была опубликована почти месяц назад, но дальше обещаний разобраться в ситуации дело не сдвинулось.

Впрочем, это и понятно: депутаты – ни мажоритарщики, ни «списочники» – к ремонту дорог никакого отношения не имеют и никогда не имели. Дляреакция на некачественный ремонт в Севастополе стала лишь очередным способом пропиариться на актуальной для города теме.

Возможно, таким образом Михаил Чалый пытается хоть как-то привлечь к себе внимание общественности и заявить, что он делает для города хотя бы что-то. Его предыдущая каденция в Законодательном Собрании Севастополя показала, что в городе брата Алексея Чалого знают только благодаря фамилии.

Подводя итоги своей работы в Заксобрании первого созыва, он прямо заявил, что не сдержал обещания, которые давал горожанам в 2014 году.

Но уверял, что ему просто помешали это сделать. В итогеедва хватило сил для победы на выборах в сентябре 2019 года. Даже знаменитая фамилия не добавила ему существенного преимущества перед конкурентами

А тем временем, жители того самого округа №7 продолжают ждать, что площадь Ластовую наконец-то приведут в порядок. Вот только помощи депутата Чалого в этом вопросе они вряд ли дождутся.

Форпост-Севастополь.ru







Среда, 12 февраля 2020 г. 394

Источник: Портал Информер