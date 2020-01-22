Чалый решил поиграть с Поклонской?

В сентябре прошлого года, политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» опубликовал свои мысли, посвящённые открытию нового политического сезона в Севастополе.

Напомним, что после выборов депутатов Законодательного собрания и проведения первой сессии нового парламента, столичные и провинциальные политологи, аналитики и прочие к ним примкнувшие, буквально зашлись в щенячьем восторге, описывая то, как весело и дружно теперь заживут законодательная и исполнительная власть города.

Мы же, с печалью отметили, что на наш взгляд, — «все, что происходило 14 сентября в сессионном зале Заксобрания Севастополя, больше напоминало не штиль, а зловещее затишье перед бурей.

Не боясь обвинений в паникерстве и нагнетании политических страстей, мы бы даже заявили так: затишье перед идеальным политическим штормом».

Мы назвали будущие потрясения «идеальным политическим штормом», потому, что волей судьбы и географии, Севастополь, находится в непосредственной зависимости от будущих мировых потрясений.

Отметим три фактора, определяющие политическую ситуацию в нашем городе.

Во-первых, это географическое положение, благодаря которому Севастополь относится к Черноморско-Средиземноморскому региону, а еще проще к Большому Ближнему Востоку. Именно этот регион и будет жестко переформатирован в уже недалеком будущем. Недавние события вокруг Ирана, лишь первые ласточки реализации этого сценария.

Во-вторых, начавшийся в России трансфер власти, который изменит не только политическую систему, но и всю Россию.

И третий фактор, который вытекает из двух предыдущих, это ожесточенная борьба севастопольских кланов за абсолютную власть в городе.

Мы не будем анализировать первые два фактора. Оставим это дело провинциальным политологам и аналитикам, а также недалеко от них ушедшим по умственному развитию их столичным коллегам.

Отметим только то, что всё, что происходит в Севастополе, находится в прямой зависимости от первого фактора.

Скажем также и то, что второй фактор, лишь следствие реализации первого фактора.

Непонимание этих простых факторов и является главной проблемой доморощенных аналитиков и записных «политолухов».

Но довольно об этом и займемся нашим родным политическим закулисьем.

Не успели закончиться новогодние каникулы, как на фоне постпраздничного похмелья, появился вездесущий полублогер Руслан Осташко, весьма тесно работающий с бизнесменом Алексеем Чалым.

Верный сотрудник команды «полународного мэра» опубликовал на своём канале 12-минутный ролик с очередной порцией «разоблачений».

Мы не будем пересказывать содержание этого пропагандистского опуса, отметим лишь два важных момента, ради которых этот «шедевр» и был задуман.

Во-первых, Осташко обрушился на директора департамента общественных коммуникаций Анастасию Солопеко. Критикой сии пассажи, назвать сложно, ибо, не имея реального компромата, Осташко сосредоточился на грязных обвинениях в адрес Солопеко уровня общественного сортира железнодорожной станции.

Во-вторых, Осташко со слезами на глазах и с ухмылкой в устах, рассказал о том, как тяжело живется несчастными представителям команды Чалого в правительстве Михаила Развожаева. Их обманывают подлые чиновники правительства и не дают работать на благо города и простых севастопольцев.

Оба этих момента, являются важными, потому что, именно на этих двух моментах и будет строиться дальнейшая деятельность Осташко в роли разоблачителя общественных пороков и неэффективной работы правительства города

Как нам стало известно из источников, заслуживающих доверия, в настоящее время Осташко со своими присными, ведеёт активную деятельность по поиску компромата на Солопеко. При этом, как отметили, наши источники, речь идет о поиске убойного компромата, а-ля приключения Юрия Скуратова на частной московской квартире.

Но удар будет наноситься, отнюдь не по самой Солопеко, а непосредственно по врио губернатора. Наши источники не смогли достоверно оценить деятельность Осташко в данном направлении.

Нашел ли Осташко компромат, и существует ли он в реальности. Но при этом отметили, что современные цифровые технологии, позволяют создать любое видео по желанию заказчиков

Возможно вслед за обнародованием этого компромата произойдет громкая отставка людей Чалого из правительства Севастополя.

По словам наших источников, упор будет сделан, именно на громкий скандал, освещать который будут не только столичные, но и зарубежные СМИ.

Отдельная роль отводится и верному другу и соратнику Алексея Чалого – Вячеславу Аксенову, который не так давно занял ключевую должность в правительстве – главу ГКУ.

При этом, как отмечают наши источники, на этом посту, Аксенов будет заниматься вовсе не коррупционными связями в окружении экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, а поисками компромата на влиятельного политика федерального уровня, которого отдельные политологи прочат в преемники Владимира Путина.

Таким образом, Чалый намерен оказать услугу своим влиятельным покровителям в Москве (В.Сурков, но об этом в следующих материалах), которые уже долгое время покрывают его старые и новые грехи.

И здесь мы вплотную подходим к вопросу о том, зачем это нужно Чалому.

Ответ, что называется, лежит на поверхности, – абсолютная власть над городом. И именно для того, чтобы её получить, Чалый ведёт, и будет вести войны против любого губернатора.

Немногие знают, что Чалый согласился возглавить народное движение в феврале 2014 года, лишь в обмен на то, что он станет главой независимого Севастополя. Подчеркнём, – независимого не только от Украины, но и от России.

Для чего?

А прежде всего для того, чтобы вписаться в то переформатирование Черноморско-Средиземноморского региона, которое уже происходит на наших глазах. Именно поэтому, а вовсе не в силу каких-то других причин, Чалый, никогда не уйдет из политики, чтобы бы там не говорили на этот счет, наивные «политолухи».

И для осуществления своей заветной мечты, Чалый имеет в своем рабочем столе, как минимум, три рабочих сценария

Первый из них заключается в том, что после того, как его люди со скандалом покинут свои кабинеты в правительства, он выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора города.

Этот вариант, всегда был приоритетным для «полународного мэра». Но события 15 января, перенос сроков выборов в Госдуму на конец 2020 года, может серьезно скорректировать этот план.

Как утверждают наши источники в окружении Чалого, он всерьёз рассматривает возможность своего выдвижения в Госдуму РФ.

При этом, Чалый будет участвовать в кампании в качестве медийной персоны для достаточной влиятельной политической силы.

Отметим, что в обмен на участие в избирательной кампании, Чалому уже предложен пост губернатора Севастополя.

На данный момент, мы не знаем, принял ли Чалый это предложение, или же он всё-таки пойдет на выборы губернатора, дабы не откладывать установление контроля над городом на далёкое будущее. Всё зависит, от тех событий, которые сейчас происходят в российской политической жизни.

Второй вариант, это брак по расчету с Дмитрием Беликом. Этот политик, имеет очень высокую популярность в Севастополе, и объективно говоря, является лучшей кандидатурой на пост губернатора города. Отметим также, что именно Белик был инициатором заключения союза между Чалым и Саблиным в период выборов в Законодательное собрание Севастополя.

Однако в этом союзе есть одно слабое звено, а именно – отмечаемое всеми близкими и дальними знакомыми «полународного мэра» весьма неприятная черта его характера. Все дело в том, что Чалый не способен выполнять свои общения и забывает о них, когда ему это выгодно.

Кроме того, реализация этого варианта, приведет к тому, что Чалому придется делить власть с Дмитрием Беликом, а значит, мечты о единоличном контроле над городом, так и останутся мечтами. Риск.

Тем не менее, ни Белик, ни Чалый, не отказываются от этого варианта, ведя активные закулисные переговоры между собой, в надежде переиграть друг друга на последнем этапе.

И наконец, третий вариант, к которому, по словам наших источников, всё больше и больше склоняется Чалый. Это выдвижение подконтрольной ему кандидатуры из числа федеральных тяжеловесов.

Как нам известно, Чалый ведет переговоры сразу с несколькими известными фигурами, однако, приоритет делается на депутате Госдумы Наталье Поклонской.

Именно, Поклонская больше всего устраивает Чалого и сразу по нескольким причинам.

Это и её популярность (согласно нескольким независимым соцопросам, она занимает 2-3 место по популярности в Севастополе), её имидж борца с коррупцией, и наконец, международные связи, которая она активно выстраивает в последнее время, пользуясь благоволением со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Напомним, что ещё в сентябре прошлого года,на вопрос, будет ли она участвовать в выборах губернатора Севастополя, Поклонская ответила, –

«Если это надо, то я готова работать и занимать ту должность, на которой меня видят люди и руководители страны».

А люди, в лице Чалого и его московских покровителей, видят её, именно на посту губернатора Севастополя.

К какому из вышеперечисленных вариантов склонится в итоге сам Чалый, покажет время. Всё дело в том, что сам Чалый никогда не являлся самостоятельной фигурой, исполняя роль лишь младшего партнера одного очень известного в России человека.

И если этот человек выиграет в результате происходящих в России перемен, то мечта Чалого исполнится уже в этом году.







Среда, 22 января 2020 г. 11488

Источник: Портал Информер