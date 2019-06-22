Чалый ставит «дубли» по округам. В чём смысл?

20 июня Севастополь посетил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Визит столь ответственного лица, да еще и не особо афишируемый в СМИ, объясняется очень просто.

Все дело в том, что Андрей Турчак является еще и секретарем генерального совета партии «Единая Россия» и лично курирует избирательную кампанию партии в ряде регионов, в том числе и Севастополе.

Как сообщил политотделу редакции «ИНФОРМЕРа» источник, близкий к избирательному штабу «Единой России», главная цель визита Турчака в Севастополь – это оргвыводы по проведению первого этапа кампании и окончательное утверждение партийного списка партии на выборах в Законодательное собрание.

Напомним нашим читателям, что 26 мая, по итогам праймериз, партия уже утвердила список, но только в алфавитном порядке, пообещав опубликовать его по номерам к середине июня.

Однако процесс согласования явно затянулся и потребовал личного присутствия Турчака. Официально список будет объявлен на партийной конференции, проведение которой намечено на 4 июля, но фактически он будет сформирован именно по итогам вчерашнего визита Турчака.

По словам нашего источника, проблемы возникли из-за нескольких кандидатур, по которым есть серьезные разногласия между руководством регионального штаба и центральным аппаратом партии.

Кроме того, как утверждает наш источник, некоторые списочники, опасаясь того, что получат заведомо непроходное место, уже начали собирать подписи избирателей, чтобы выдвинуться в качестве самовыдвиженцев.

Такая самовольщина может привести к тому, что расклад на округах может серьезно поменяться.

«Мы не боимся того, что эти люди составят серьезную конкуренцию нашим депутатам. Но они будут путаться под ногами, дробить голоса и создадут нездоровую ситуацию на округах. Этим, конечно же, воспользуются наши политические соперники. Все это не может не беспокоить руководство партии, как в Севастополе, так и в Москве.

И это еще одна причина визита Турчака. Предполагается, что на закрытых встречах будет обсуждено применение репрессивных мер в отношении «перевертышей». Им всем доходчиво объяснят, чтобы они не рыпались, ну, а для непонятливых, будут подготовлены «приятные» сюрпризы», – отметил наш источник.

Между тем, как об этом и писал «ИНФОРМЕР», депутат Гагаринского муниципалитета Елена Солдатова пойдет самовыдвиженцем по 2-му избирательному округу.

Также стало известно, что бизнесмен Александр Красильников намерен выдвинуть свою кандидатуру по 3-му избирательному округу в качестве самовыдвиженца.

Напомним, что по данному округу будут баллотироваться: кандидат от «Единой России» Инна Гончарова, самовыдвиженец Ольга Дронова и коммунист Роман Кияшко.

Информация о том, что Красильников собирается в Заксобрание, политотделу «ИНФОРМЕРа» была известна уже давно, но мы предполагали и имели к этому достаточно веские основания, что он пойдет от КПРФ.

Но, как оказалось, севастопольские коммунисты все-таки решили отказаться от поддержки Красильникова, считая, что он слишком связан с интересами олигархического бизнеса.

Однако самое интересное то, что, по словам сразу же нескольких наших источников, неофициально поддерживать кандидатуру Красильникова будет Алексей Чалый.

Это действительно сенсационная информация.

«Все очень просто: это брак по расчету. Бизнес Красильникова очень сильно пострадал от действий губернатора. Для того, чтобы сохраниться в городе, ему нужно смещение главы правительства. А если учитывать, что отставка Овсянникова – это идея фикс для Чалого, то на данном этапе их интересы полностью совпадают», – отметил наш источник.

Учитывая будущее выдвижение Красильникова, уже сейчас (а ведь на подходе еще и кандидаты от ЛДПР и «Справедливой России») можно сказать, что 3-ий округ уже превратился в «округ смерти».

Более того, мы предполагаем, что именно результаты выборов на третьем округе и станут определяющими для всей политической жизни Севастополя в будущем.

Между тем, как сообщил нам источник, близкий к одной из политических сил города, в окружении Чалого принято решение расставить дубли по всем округам. Как это будет происходить, мы расскажем на примере 4-го избирательного округа.

По данному округу самовыдвиженцем идет представитель команды Чалого Григорий Донец. Однако команда Чалого будет поддерживать также и кандидата от ЕР Владимира Немцева.

«Это делается для того, чтобы хоть кто-то, да проскочил в Закс от Чалого», – пояснил наш источник.

Со своей стороны, мы обещаем нашим читателям, что будем и дальше информировать о дальнейших перипетиях избирательной кампании в Заксобрании, а также о закулисных перипетиях оной.

И несколько приоткрывая карты, скажем, что лишь очень наивные люди считают, что все закончится 8 сентября. Согласно информации политотдела редакции «ИНФОРМЕРа», самое интересное как раз будет только после выборов в Закс.

P.S. Когда готовилась статья, стало официально известно о том, что Вячеслав Горелов намерен выдвинуть свою кандидатуру по третьему избирательному округу от партии «Зеленых». Вот и на этом округе дубли Чалого уже сформировались. Все то же самое произойдет и на остальных округах.